快訊

移送畫面曝！男駕賓士猛撞釀1死5傷 吸「喪屍煙彈」毒駕害命今年第2起

月圓人不團圓…柯文哲看守所度中秋 陳佩琪現身「隔高牆思念尪」

又中斷！日本福島核電廠設備故障 核燃料碎片取出工作暫停

聽新聞
0:00 / 0:00

戶外品牌潮流化 「國家地理服飾」2024下半年再展3據點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
國家地理服飾FILMMAKER NIGHT SHOOT FLEECE LONG JACKET外套 ，16,480元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾FILMMAKER NIGHT SHOOT FLEECE LONG JACKET外套 ，16,480元。圖／National Geographic Apparel提供

高壓的生活與工作讓人更嚮往大自然，近年機能戶外品牌隨著設計更趨潮流化也更受歡迎。來自韓國的戶外潮流休閒品牌「National Geographic Apparel國家地理服飾」下半年再展3據點，包括9月21日在新光三越台中中港店、9月26日在新光三越台南西門新天地、10月9日在遠東SOGO台北忠孝館開出三家全新店面，帶來韓系戶外潮流。

National Geographic Apparel國家地理服飾，2024年秋冬新品系列設計靈感來自「北歐最斯堪地那維亞」，當地多變的地形與野生動物生存環境，造就了冒險與自然的生活方式 ，國家地理服飾將此靈感融入秋冬系列中，使用永續材質更加保護地球生態，並融入韓系的潮流元素。

包括全球限定-FILMMAKER攝影工作者系列、ARCHELON環保尼龍系列、GORE-TEX風雨行者系列與HERON輕量羽絨系列，兼具機能與時尚，提供從日常生活到戶外探險的多元需求。

像是全球限定發售全新系列-FILMMAKER，是專為專業攝影紀錄者設計，該系列至少使用五種以上的機能性面料，包含蓄熱保暖、防風抗寒、潑水、防水與高度彈性等功能，提升拍攝時的舒適度與靈活性。全新推出的ARCHELON環保尼龍系列專為亞洲人設計的版型，主打輕盈舒適並具備多口袋設計的實用性，材質選用再生永續尼龍「ACEPORA ECO」製成，將環保精神與機能性融入服裝之中。

The North Face全新2024 ADVENTURE TRAIL系列，集結越野跑和徒步疊穿系統，主打洋蔥式穿搭靈活對抗多變氣候，陪伴探險者在山野間的挑戰。依照健行登山時受歡迎的洋蔥式穿搭法，將服裝分為貼身、保暖、防護及加倍保暖四大分層，結合不同的科技機能，搭配褲裝和高穩定性徒步鞋。從山腳至山頂，機動應對各種天氣突變狀況，讓探索者保持乾爽溫暖。鞋款部分，The North Face ALTAMESA 500越野跑鞋搭載超臨界發泡中底，帶來回彈腳感；採用Surface CTRL™ 7橡膠大底，搭配4mm深抓地凸紋，攻克越野跑途中的多變地形。

國家地理服飾FILMMAKER NIGHT SHOOT FLEECE BLOCK JACKET外套，7,780元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾FILMMAKER NIGHT SHOOT FLEECE BLOCK JACKET外套，7,780元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾ARCHELON平織長裙，5,780元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾ARCHELON平織長裙，5,780元。圖／National Geographic Apparel提供
來自韓國的戶外潮流休閒品牌「National Geographic Apparel國家地理服飾」下半年再展3百貨據點。圖／National Geographic Apparel提供
來自韓國的戶外潮流休閒品牌「National Geographic Apparel國家地理服飾」下半年再展3百貨據點。圖／National Geographic Apparel提供
The North Face推出秋冬越野徒步系列。圖／The North Face提供
The North Face推出秋冬越野徒步系列。圖／The North Face提供
The North Face秋冬越野徒步系列，主打洋蔥式穿搭靈活對抗多變氣候。圖／The North Face提供
The North Face秋冬越野徒步系列，主打洋蔥式穿搭靈活對抗多變氣候。圖／The North Face提供

保暖 越野

延伸閱讀

粉絲別哭了！陶喆宣布小巨蛋加場 賣萌逗玉兔

日本「鳥貴族」全台首家開賣！ 排隊50人、頭香客等3.5小時

Rain站台FENDI新光三越鑽石塔開幕 美胸帥氣亮相

「最美主持人」白嘉莉開畫展 第一幅作品粉絲176萬買下

相關新聞

adidas Z.N.E.改版回歸 林柏宏、BABYMONSTER穿出時髦運動風

adidas Sportswear秋季首波主打服飾系列，宣告Z.N.E.再度改版回歸。並集結奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯...

戶外品牌潮流化 「國家地理服飾」2024下半年再展3據點

高壓的生活與工作讓人更嚮往大自然，近年機能戶外品牌隨著設計更趨潮流化也更受歡迎。來自韓國的戶外潮流休閒品牌「Nation...

獨／開14年！內湖人氣麵包「Le Gout」熄燈 網友不捨

你也是麵包控嗎？位於台北內湖的人氣麵包店「Boulangerie Le Gout」，近日宣佈將於9月27日熄燈，結束14...

現省120！「豬排丼、豬排咖哩」199元 吉豚屋插旗士林

來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，繼推出9週年慶祝活動、魔物獵人聯名活動後，宣佈將於9月22日首度插旗台北市士林區。為慶祝...

Gap來台10周年 國人最愛買這兩項經典單品

平價時尚品牌秋冬系列上市，Gap秋季以水洗設計，延續丹寧經典不敗的魅力，並結合復古格紋、Polo衫，重新演繹美式校園風。...

今天中秋4生肖財運旺 謹記「7要2忌」興財添貴氣

今天是中秋節，是中華傳統吃月餅、賞明月的幾千年習俗，命理師楊登嵙分享，過去帝王祭月的節期也為農曆8月15日，時日恰逢三秋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。