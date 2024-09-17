戶外品牌潮流化 「國家地理服飾」2024下半年再展3據點

高壓的生活與工作讓人更嚮往大自然，近年機能戶外品牌隨著設計更趨潮流化也更受歡迎。來自韓國的戶外潮流休閒品牌「National Geographic Apparel國家地理服飾」下半年再展3據點，包括9月21日在新光三越台中中港店、9月26日在新光三越台南西門新天地、10月9日在遠東SOGO台北忠孝館開出三家全新店面，帶來韓系戶外潮流。

National Geographic Apparel國家地理服飾，2024年秋冬新品系列設計靈感來自「北歐最斯堪地那維亞」，當地多變的地形與野生動物生存環境，造就了冒險與自然的生活方式 ，國家地理服飾將此靈感融入秋冬系列中，使用永續材質更加保護地球生態，並融入韓系的潮流元素。

包括全球限定-FILMMAKER攝影工作者系列、ARCHELON環保尼龍系列、GORE-TEX風雨行者系列與HERON輕量羽絨系列，兼具機能與時尚，提供從日常生活到戶外探險的多元需求。

像是全球限定發售全新系列-FILMMAKER，是專為專業攝影紀錄者設計，該系列至少使用五種以上的機能性面料，包含蓄熱保暖、防風抗寒、潑水、防水與高度彈性等功能，提升拍攝時的舒適度與靈活性。全新推出的ARCHELON環保尼龍系列專為亞洲人設計的版型，主打輕盈舒適並具備多口袋設計的實用性，材質選用再生永續尼龍「ACEPORA ECO」製成，將環保精神與機能性融入服裝之中。

The North Face全新2024 ADVENTURE TRAIL系列，集結越野跑和徒步疊穿系統，主打洋蔥式穿搭靈活對抗多變氣候，陪伴探險者在山野間的挑戰。依照健行登山時受歡迎的洋蔥式穿搭法，將服裝分為貼身、保暖、防護及加倍保暖四大分層，結合不同的科技機能，搭配褲裝和高穩定性徒步鞋。從山腳至山頂，機動應對各種天氣突變狀況，讓探索者保持乾爽溫暖。鞋款部分，The North Face ALTAMESA 500越野跑鞋搭載超臨界發泡中底，帶來回彈腳感；採用Surface CTRL™ 7橡膠大底，搭配4mm深抓地凸紋，攻克越野跑途中的多變地形。