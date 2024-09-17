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獨／開14年！內湖人氣麵包「Le Gout」熄燈 網友不捨
你也是麵包控嗎？位於台北內湖的人氣麵包店「Boulangerie Le Gout」，近日宣佈將於9月27日熄燈，結束14年的營業時光。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「我沒辦法接受」、「最好吃的法棍….」、「從開張買到現在，真是不捨」
2010年開幕至今的「Le Gout」，乃是經營食品原物料代理的「苗林行」所成立的自營品牌，標榜使用昭和法國麵包專用麵粉、布瑟法國粉、北海道中澤鮮奶油、蒙太古AOP奶油等優質食材，提供法式長棍、義式佛卡夏、蒙太古酥皮波蘿等多種人氣麵包。由於價格合理、品質與口味皆具水準，成為內湖的高人氣烘焙店，在google也累積超過500則評論，平均獲得4.3分。
儘管獲得許多民眾的喜愛，但是Le Gout近日於官方粉絲團發布公告，表示將於9月27日劃下句點。除了感謝消費者的支持之外，業者也提醒會員，未使用完的點數請於9月27日前使用完畢。對於Le Gout熄燈，許多粉絲紛紛留言表示「你們家麵包超好吃」、「天啊，你們是我最愛的麵包店」、「明太子超好吃」
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