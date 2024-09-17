現省120！「豬排丼、豬排咖哩」199元　吉豚屋插旗士林

來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，繼推出9週年慶祝活動、魔物獵人聯名活動後，宣佈將於9月22日首度插旗台北市士林區。為慶祝新店開幕，限時推出「腰內豬排丼」、「腰內豬排定食」、「腰內豬排咖哩」優惠價199元，最高現省120元。

創立自1998年的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店。目前吉豚屋在台灣設有北車店、石牌店、中華店等7間門市。即將登場的士林店，乃是士林首間分店，距離士林捷運站約步行5分鐘，預計在9月22日正式開幕，並於9月20日起試營運。