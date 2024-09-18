（有雷）綠谷出久、歐爾麥特、轟焦凍...我的英雄學院人氣角色Top 10 一起超越顛峰吧

你一定能成為英雄！

你還沉浸在《我的英雄學院》漫畫大結局嗎？9月20日《我的英雄學院劇場版：You're Next》將強勢登台，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點十大我的英雄學院人氣角色，要與你分享他們背後感人的故事。

「所謂英雄，就是能突破絕境的人」、「愛多管閒事，也是英雄的本質」、「這世界上，笑著的人才是最強的」，一句句經典台詞帶給不少人力量，這部作品不光依靠充滿「個性」（特殊能力或體質）的英雄世界吸引無數讀者，角色們的成長歷程更是最大看點，一起來看看你愛的角色有沒有上榜吧！

爆雷警告：本文內容涉及《我的英雄學院》動畫版1至7季劇情

No.10 渡我被身子

身處反派陣營的渡我被身子，憑藉獨特個性和可愛外貌擁有超高人氣。她看似無害的可愛高中生，實則擁有可怕的個性，能透過攝取血液變換外貌，變身持續時間取決於血量，甚至能在變身時使用對方的個性。

渡我對喜愛的對象或動物懷有強烈渴望，總想吸食對方的血，變成與對方一模一樣，儘管她加入敵軍，但行動上多源自內心慾望，而非組織目標，像是劇中她因為太喜歡綠谷，背著組織，偷偷變身參加英雄的臨時證照考試，只為更了解對方。這種對血液和變身的病態執著，使她成為劇中既危險又富魅力的角色，網友表示「好想被她吸血」、「渡我需要一個有無限血液的好伴侶」、「渡我醬真的是可愛又迷人」、「她的病嬌也來自她的個性」。

No.9 荼毘

「荼毘」發音是「ㄊㄨˊ ㄆㄧˊ」，網友常戲稱為「茶昆」，意指焚燒或火葬，與他的人設契合。他擁有強大的「蒼炎」個性，能釋放藍色高溫火焰，火力更勝奮進人。全身佈滿燒傷痕跡、皮膚如一塊一塊拼接起來的他，真實身份是奮進人的長子轟燈矢，過去因體質問題，無法像弟弟焦凍那樣冷卻身體，過度使用火焰後對自身造成嚴重損傷。

荼毘對英雄和父親抱有強烈的怨恨與執念，從崇拜父親到消失匿跡，最終想與全家人一同火葬，這段心路歷程成為劇中的一大看點，也讓他成為充滿悲劇色彩且具獨特魅力的角色，「深深覺得執念很可怕！過度執著延伸出許多悲劇」、「很多劇情的鋪設以及愛恨情愁都偏向寫實人性」、「真的是很傷心的一個角色，我愛他，大家也都愛你，別恨了」。

No.8 霍克斯

人稱「快過頭的男人」霍克斯，以超凡的速度和精準的羽毛操控技術聞名，他擁有背部巨大的紅色雙翼，個性「剛翼」，能將羽毛變堅硬，靈活操縱每支羽毛進行高速飛行、搬運重物，甚至將羽毛作為武器使用。

霍克斯性格直接、幽默，總面帶微笑，把市民都當成朋友對待，相當圈粉，但在輕鬆的外表下，擁有冷靜的判斷力和高效的執行力。18歲成立英雄事務所，22歲成為No.2的英雄，他優秀的能力背後源自於艱困的童年，父親是罪犯，母親精神不穩，幼年生活艱難，但他因父親被捕立志成為英雄，後來被公安選中，接受訓練成為臥底英雄，深入「敵人聯軍」。他的經歷充滿挑戰與掙扎，網友表示「最近補完漫畫後真心覺得霍克斯很偉大」、「看這部都是為了看霍克斯」。

No.7 星條旗

星條旗是美國的No.1英雄，以壯碩的身材和金髮形象展現強大力量，經常帶著與歐爾麥特相似的笑容。她幼年曾被歐爾麥特拯救，這段經歷深刻影響她，甚至致敬了他的造型。她擁有強大的個性「新秩序」，通過觸碰並叫出名字為目標施加規則，讓她在戰鬥中極具策略性。

被「人人為我」稱為最強女人的星條旗在最新一季動畫扮演重要角色，秉持著「師父有難，出手幫忙哪需要猶豫的理由」的精神，她私下率領艦隊前往日本，展現出她無懼的精神和犧牲的決心，這場戰鬥也引起網友熱烈討論，不少網友認為這場戰鬥相當可惜，「看到星條旗出場即退場，當下第一個瞬間是傻眼」、「無法接受設計了一個這麼有魅力的角色然後被當免洗筷」。

No.6 葉隱透

身為A班中最神秘的人物，葉隱透性格活潑開朗，擁有異形系個性「透明化」，能夠完全隱形，身體具有折射光線的能力，曾用「集光折射」讓對手無法睜眼，在偵查和潛伏作戰中極具優勢。

葉隱透本次排名第六，讓你感到意外嗎？從第一季開始真實樣貌一直未被揭示，直到最新一季動畫，一場與青山優雅的對話中，意外露出半張廬山真面目，動畫裡短短6秒，掀起不小的討論，網友相當感動「葉隱透等了七季妳終於露臉了」、「看過樣貌後更愛了」，甚至有人歪樓懷疑「當時的兩人是不是看到什麼不該看的」、「哭啊！裸體啊」、「難怪一直不露臉，這根本最高顏值」。

No.5 死柄木弔

死柄木弔，本名志村轉弧，是劇中的主要反派，擁有強烈的毀滅慾望和痛苦的過去。他的個性「崩壞」能觸碰並粉碎物體，並進化到可將崩壞傳遞給相連物體，破壞力極強。作為第七代「我為人人ONE FOR ALL（OFA）」繼承者志村菜奈的孫子，志村轉弧幼年面對父親的嚴厲管教和暴力虐待，個性逐漸覺醒，在一次情緒爆發中，無意間殺害全家，毀滅了家園。

這場家庭悲劇使他徹底背離成為英雄的夢想，因為第一個向無助的他援手的是大反派「人人為我ALL FOR ONE（AFO）」，並將他培養成繼承人，死柄木的行動與心理充滿對社會的仇恨和深刻的內心掙扎，對於這樣的遭遇，網友認為「只需要一個糟糕的一天，最理性的人也能成為瘋子」、「真的覺得死柄木的童年真的很可憐，我能明白他為什麼最後變成反派，所以其實我也無法討厭他」。

No.4 轟焦凍

轟焦凍是雄英的推薦入學者之一，擁有強大的個性「半冷半燃」，右半身能凍結，左半身能燃燒，並具備冷靜的判斷力。童年因父親奮進人的嚴苛訓練和目睹母親承受的壓力，他曾拒絕使用火焰能力，誓言只用一半的力量超越歐爾麥特，想徹底否定父親。

性格上，焦凍最初孤傲內斂，與同學的互動較少，但隨著在雄英體育祭中與綠谷出久的對戰，受到綠谷一次次的激勵及那句「有本事你就使盡全力來啊」、「那不也是你自己的力量嗎？」終於接受自己的火焰能力。他的成長從孤獨、憎恨，轉變為團結、平靜、擁有愛感動了許多人，後面他如何重新審視力量和家庭關係，也成為一大看點，「轟水世家真的好看」、「看到焦凍的的改變真的很佩服」、「焦凍如果沒在體育祭上跟綠谷對戰說不定心靈也會壞掉」。

No.3 歐爾麥特

歐爾麥特，網友稱他為「歐叔」，曾是世界及日本的No.1英雄，被稱為「和平的象徵」。他以高大壯碩的身形和標誌性的笑容聞名，並以「已經沒事了！因為我來了！」成為民眾的信賴象徵。原本是無個性者，後成為「我為人人ONE FOR ALL」的第八代繼承者，擁有強大的力量和速度，能高速移動並發出巨大衝擊波。

雖然他在與「人人為我」的戰鬥中重傷，英雄型態的活動時間僅剩3小時，但他依然堅持戰鬥，最終用盡力量擊敗敵人，隨後引退，並繼續擔任雄英高校的教師，成為學生們的亦師亦友。他的成就與犧牲使他成為英雄界的傳奇，影響著社會，「每當我遇到困難，都會想起他笑著面對一切的樣子」、「看到他就覺得危機總能逆轉」。

No.2 爆豪勝己

個性為「爆破」，能從手掌的汗腺中分泌出類似硝酸甘油的汗液並引發爆炸。他擁有極強的戰鬥意識、敏捷的反應速度和天賦異稟的戰鬥能力，是典型的戰鬥天才。爆豪性格自尊心極強，脾氣暴躁且好勝，追求一切做到最好，尤其在戰鬥中，他細膩地運用爆破能力，實現高效打擊。

雖然外表粗獷且容易與人發生衝突，但他內心敏感，對他人的情緒和行為有著細膩的觀察，在這次聲量中，大多都是討論爆豪霸凌兒時玩伴綠谷，以及好奇為何霸凌者卻能連續七次獲得人氣第一的殊榮，有網友指出「認錯了、改了、努力對社會做出貢獻」、「人本來就不完美，沒有人不會犯錯，而犯錯了要如何去彌補如何去導正才是重點」、「真誠的道歉很簡單卻也是最難的，爆豪的道歉與真心話無疑是拯救了綠谷」、「他真的是內心成長最多的角色」。

No.1 綠谷出久

綠谷出久原本是無個性者，卻始終懷抱著成為英雄的夢想和正義感。他從小模仿歐爾麥特，並詳細記錄英雄們的戰鬥風格，展現出優秀的觀察力與分析能力。

一次救援爆豪的行動，因無懼危險、奮不顧身的行為感動了歐爾麥特，意外繼承了「我為人人」的力量。雖然初期使用個性時身體負荷過大，常把自己弄得遍體麟傷，但他通過努力訓練及戰鬥逐漸掌握力量。

作為第九代繼承者，他承載著歷代傳承者的力量與責任，後期不斷進步，並開發出多種戰術和新能力。成長過程中，他從懦弱膽小的少年逐漸蛻變為堅強、穩重的英雄，憑藉意志力和智慧面對強敵。後期，他選擇獨自扛起所有責任，讓人不禁相當心疼，同班同學一句句喚回綠谷的劇情，看哭不少網友，「邊看邊哭是什麼鬼」、「我哭的有點慘」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月12日至2024年09月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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