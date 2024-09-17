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Gap來台10周年 國人最愛買這兩項經典單品

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap 2024秋季新品，延續丹寧經典不敗的魅力。圖／Gap提供
Gap 2024秋季新品，延續丹寧經典不敗的魅力。圖／Gap提供

平價時尚品牌秋冬系列上市，Gap秋季以水洗設計，延續丹寧經典不敗的魅力，並結合復古格紋、Polo衫，重新演繹美式校園風。H&M 秋冬童裝同樣也以丹寧為主角，讓童裝穿出不過分可愛的質感，並與運動品牌Reebok聯手，推出全新童裝系列。UNIQLO慈善T恤計畫也帶來最新三款設計。

Gap在台10年，經典Logo系列從外套、帽T到長短袖T恤，累積銷量已突破200萬件，男女成人牛仔褲銷量更是超過100萬件。秋季新品透過巧妙變化Logo，重新詮釋美式風格經典元素，男裝推出經典毛領牛仔外套、麂皮衛衣，並以針織毛衣編織出布萊納小熊；女裝提供秋季百搭的翻領拚色菱紋鋪棉外套，以及復古撞色短款衛衣，點綴秋日穿搭。Gap為歡慶來台10周年，全台百貨周年慶開跑首四日，消費點數享10倍積分，單筆消費滿3,500元，即贈Gap個性抽繩水桶包一個，消費滿6,000元，可獲得Gap 10周年限定摺疊收納手推車一個。

H&M 2024秋冬童裝系列注入簡潔俐落的線條與溫暖柔軟的質感，闊型剪裁的外套與大衣，採用了呢料、仿皮草或深色調丹寧布，搭配寬鬆褲裝、喇叭牛仔褲或迷你裙，釋放率性童真。拼色Polo衫等細條紋單品，與針織開衫、精緻設計感襯衫以及荷葉領上衣相互呼應。配色方面，本季以駝色、靛藍色與灰色為主色調，綴以勃艮第紅與嫩粉色。此外，H&M本季也與運動品牌Reebok聯手，推出全新童裝系列，系列靈感源自1980與1990年代Reebok的經典單品與團體運動服飾設計，主打方正版型、運動衫領口、滾邊與直條紋等，充分呈現經典美式風格。

UNIQLO將於9月20日推出PEACE FOR ALL慈善T恤計畫的系列新作，攜手世界知名的MAGNUM PHOTOS馬格蘭攝影通訊社展開跨界合作。

今年適逢「PEACE FOR ALL慈善T恤計畫」兩周年，UNIQLO將於9月20日推出最新三款設計，並在UNIQLO TAIPEI全球旗艦店同步展出「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展」。作為此項計畫的一部分，「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展」並於台北、倫敦、東京、紐約、河內、和全球多個城市同步展開。展覽靈感源自於所有人皆能安然生活的未來期望，以及對於世界和平的願景。

孫盛希身穿Gap美式學院風針織衫，搭配復古刷色牛仔短裙，詮釋Gap招牌的美式風格。圖／Gap提供
孫盛希身穿Gap美式學院風針織衫，搭配復古刷色牛仔短裙，詮釋Gap招牌的美式風格。圖／Gap提供
Gap為歡慶來台10周年，全台百貨周年慶開跑首四日，消費點數享10倍積分，單筆消費滿3,500元，即贈Gap個性抽繩水桶包一個。圖／Gap提供
Gap為歡慶來台10周年，全台百貨周年慶開跑首四日，消費點數享10倍積分，單筆消費滿3,500元，即贈Gap個性抽繩水桶包一個。圖／Gap提供
H&M 2024秋冬童裝系列。圖／H&M提供
H&M 2024秋冬童裝系列。圖／H&M提供
H&M 2024秋冬童裝系列。圖／H&M提供
H&M 2024秋冬童裝系列。圖／H&M提供
H&M與Reebok聯手，推出全新童裝系列。圖／H&M提供
H&M與Reebok聯手，推出全新童裝系列。圖／H&M提供
UNIQLO慈善T恤計畫帶來最新三款設計。圖／UNIQLO提供
UNIQLO慈善T恤計畫帶來最新三款設計。圖／UNIQLO提供
PEACE FOR ALL X MAGNUM國際攝影展OLIVIA ARTHUR印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供
PEACE FOR ALL X MAGNUM國際攝影展OLIVIA ARTHUR印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供

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