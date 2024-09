Gap來台10周年 國人最愛買這兩項經典單品

平價時尚品牌秋冬系列上市,Gap秋季以水洗設計,延續丹寧經典不敗的魅力,並結合復古格紋、Polo衫,重新演繹美式校園風。H&M 秋冬童裝同樣也以丹寧為主角,讓童裝穿出不過分可愛的質感,並與運動品牌Reebok聯手,推出全新童裝系列。UNIQLO慈善T恤計畫也帶來最新三款設計。

Gap在台10年,經典Logo系列從外套、帽T到長短袖T恤,累積銷量已突破200萬件,男女成人牛仔褲銷量更是超過100萬件。秋季新品透過巧妙變化Logo,重新詮釋美式風格經典元素,男裝推出經典毛領牛仔外套、麂皮衛衣,並以針織毛衣編織出布萊納小熊;女裝提供秋季百搭的翻領拚色菱紋鋪棉外套,以及復古撞色短款衛衣,點綴秋日穿搭。Gap為歡慶來台10周年,全台百貨周年慶開跑首四日,消費點數享10倍積分,單筆消費滿3,500元,即贈Gap個性抽繩水桶包一個,消費滿6,000元,可獲得Gap 10周年限定摺疊收納手推車一個。

H&M 2024秋冬童裝系列注入簡潔俐落的線條與溫暖柔軟的質感,闊型剪裁的外套與大衣,採用了呢料、仿皮草或深色調丹寧布,搭配寬鬆褲裝、喇叭牛仔褲或迷你裙,釋放率性童真。拼色Polo衫等細條紋單品,與針織開衫、精緻設計感襯衫以及荷葉領上衣相互呼應。配色方面,本季以駝色、靛藍色與灰色為主色調,綴以勃艮第紅與嫩粉色。此外,H&M本季也與運動品牌Reebok聯手,推出全新童裝系列,系列靈感源自1980與1990年代Reebok的經典單品與團體運動服飾設計,主打方正版型、運動衫領口、滾邊與直條紋等,充分呈現經典美式風格。

UNIQLO將於9月20日推出PEACE FOR ALL慈善T恤計畫的系列新作,攜手世界知名的MAGNUM PHOTOS馬格蘭攝影通訊社展開跨界合作。

今年適逢「PEACE FOR ALL慈善T恤計畫」兩周年,UNIQLO將於9月20日推出最新三款設計,並在UNIQLO TAIPEI全球旗艦店同步展出「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展」。作為此項計畫的一部分,「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展」並於台北、倫敦、東京、紐約、河內、和全球多個城市同步展開。展覽靈感源自於所有人皆能安然生活的未來期望,以及對於世界和平的願景。