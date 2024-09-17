今天中秋4生肖財運旺 謹記「7要2忌」興財添貴氣

今天是中秋節，是中華傳統吃月餅、賞明月的幾千年習俗，命理師楊登嵙分享，過去帝王祭月的節期也為農曆8月15日，時日恰逢三秋之半，故名「中秋節」，中秋節月亮圓滿，象徵團圓，習俗上，出門在外的異鄉人，在這一天也都應該闔家團圓，所以又叫「團圓節」，中秋節這天財運特旺生肖是牛、龍、蛇、雞，另外有旺財、添貴氣及民俗禁忌「七要二忌」，今天家人過節時，可多留意。

以下提供2024年中秋節旺財添貴氣的「七要二忌」

•財位要光明：

客廳大門的斜對角落，該角落為藏風聚氣的「財位」，在家中的財位安置一盞燈，夜晚開啟照亮財運，可以讓家中的氣場更加充滿能量，個人財運更為順暢。2024年「中秋節」財運特別旺的生肖為牛、龍、蛇、雞。

•排煙要乾淨：

中秋假期，很多親朋好友會來拜訪，做一頓豐盛的菜餚招待是很好的待客之道，但要注意排油煙機是否排煙順暢，否則油煙是不利人體健康，容易讓人吸入廢氣，易讓人走上霉運。

•客廳要整潔：

客廳是對外接待賓客的地方，影響到人際關係及貴人運，最好寬敞舒適，不一定要豪華，但務必整齊乾淨。

•大門口要順暢：

大門口及玄關是家裡的門面，影響到前途是否光明、長遠，因此要保持通暢、明亮，不可放置雜物或鞋子亂擺，光線晦暗。

•要擺綠色植物添貴氣：

在家中擺盆好的綠色植物，桂花更好，給家中添貴氣，提升家中的氣場。注意不可尖刺類植物，例如仙人掌，以免貴人不來。

•要多邀朋友、家人聚人氣：

在中秋節日期間，多請朋友或家人來家中坐坐，走動走動，多聚人氣，有利家宅的興旺。

•要互贈月餅水果結好緣：

中秋節前走親訪友，互相贈送月餅、水果等禮品，增旺好人緣，加強社交運。一定要親自送上門，互相敘敘家常話，是維繫親友感情不可忽視的途徑。

•忌果餅不圓：

中秋節拜月亮神，挑選水果和月餅的時候，一定要找圓的，寓意家人團團圓圓，和氣美滿，事事圓滿。祭拜完之後，家人一起分月餅吃。

•忌大門見爐灶：

站在大門口就可看見廚房爐火，那可是會破大財，必須遮蔽或移爐位。