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送溏心蛋、升級海苔飯！大師兄拉麵、馬鈴薯排骨湯拓點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麵屋銷魂「銷魂豚骨拉麵」。圖／大師兄集團提供
麵屋銷魂「銷魂豚骨拉麵」。圖／大師兄集團提供

主打「銷魂麵」的「大師兄銷魂麵舖」，繼於今年推出日式拉麵「麵屋銷魂」及 韓式馬鈴薯湯「K Plan 韓金筷」之後，持續拓展版圖，自即日起先於永和區開設「麵屋銷魂」新分店，也預計在10月1日開設「韓金金馬鈴薯排骨湯」，提供全新的餐飲體驗。為慶祝開幕，也將有五星好評送溏心蛋、會員升級海苔飯等不同優惠。

甫於6月底開幕的「麵屋銷魂」，自即日起插旗永和區。店內使用銷魂豚骨湯頭，搭配台南製作的細麵，提供經典豚骨拉麵、黑蒜豚骨拉麵、銷魂壽喜燒肉拌麵等不同品項，價格多落於170～190元，並提供「免費續麵吃到飽」的方案。開幕期間消費並留下五星好評，即贈送溏心蛋半顆。

自今年4月登場的「K Plan 韓金筷」，將於10月1日起於微風南山百貨內開設副品牌「韓金金馬鈴薯排骨湯」，主打秘製的馬鈴薯排骨湯，包括有香辣豬肉片馬鈴薯湯、泡菜馬鈴薯排骨湯、香辣馬鈴薯排骨湯等多種品項。10月1日至10月6日期間，只要出示或加入「大師兄集團」會員，則可免費升級海苔飯；10月1日至11月4日期間，韓國進口飲品原價60元，加購優惠價29元。

韓金金將於10月1日正式開幕。圖／大師兄集團提供
韓金金將於10月1日正式開幕。圖／大師兄集團提供
麵屋銷魂永和店自即日起正式開幕。圖／大師兄集團提供
麵屋銷魂永和店自即日起正式開幕。圖／大師兄集團提供
韓金金「泡菜馬鈴薯排骨湯」。圖／大師兄集團提供
韓金金「泡菜馬鈴薯排骨湯」。圖／大師兄集團提供
韓金金「泡菜豬肉片馬鈴薯湯」。圖／大師兄集團提供
韓金金「泡菜豬肉片馬鈴薯湯」。圖／大師兄集團提供
麵屋銷魂「經典豚骨拉麵」。圖／大師兄集團提供
麵屋銷魂「經典豚骨拉麵」。圖／大師兄集團提供

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