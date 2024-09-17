送溏心蛋、升級海苔飯！大師兄拉麵、馬鈴薯排骨湯拓點

主打「銷魂麵」的「大師兄銷魂麵舖」，繼於今年推出日式拉麵「麵屋銷魂」及 韓式馬鈴薯湯「K Plan 韓金筷」之後，持續拓展版圖，自即日起先於永和區開設「麵屋銷魂」新分店，也預計在10月1日開設「韓金金馬鈴薯排骨湯」，提供全新的餐飲體驗。為慶祝開幕，也將有五星好評送溏心蛋、會員升級海苔飯等不同優惠。

甫於6月底開幕的「麵屋銷魂」，自即日起插旗永和區。店內使用銷魂豚骨湯頭，搭配台南製作的細麵，提供經典豚骨拉麵、黑蒜豚骨拉麵、銷魂壽喜燒肉拌麵等不同品項，價格多落於170～190元，並提供「免費續麵吃到飽」的方案。開幕期間消費並留下五星好評，即贈送溏心蛋半顆。