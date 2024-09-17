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王品肉次方「4人同行1人免費」！可樂果聯名商品新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肉次方」與「可樂果」跨界聯手，推出「香蒜奶油牛肉燒風味餅乾」、「尚酥可樂果牛肉拌飯」。圖／王品提供
「肉次方」與「可樂果」跨界聯手，推出「香蒜奶油牛肉燒風味餅乾」、「尚酥可樂果牛肉拌飯」。圖／王品提供

王品旗下的燒肉吃到飽品牌「肉次方」與「可樂果」跨界聯手，自即日起推出期間限定「香蒜奶油牛肉燒風味餅乾」，讓民眾在家也能享受到火烤香蒜奶油燒的風味。活動期間憑包裝截角，還可享「肉次方4人同行1人免費」的限定優惠。另外還有「尚酥可樂果牛肉拌飯」限時登場。

2021年創立的「肉次方」，乃是王品旗下首間燒肉吃到飽品牌。此次首度攜手可樂果並走進超商通路，於全台7-ELEVEN獨家限量推出「香蒜奶油牛肉燒風味餅乾」，拆袋就能聞到撲鼻燒肉香氣，宛若在肉次方店內品嚐火烤香蒜奶油牛肉燒。另外在10月1日至10月31日期間，肉次方也將限時推出「尚酥可樂果牛肉拌飯」，將火烤牛肉在吱吱作響的石鍋裡拌勻，再倒入爽脆的原味可樂果，享受肉香與涮嘴香酥的滋味。

即日起至12月31日期間，憑「香蒜奶油牛肉燒風味餅乾」包裝袋上的截角，於週一至週五到全台「肉次方」消費798元套餐，即可享「4人同行1人免費」優惠。另外在活動期間內用消費「尚酥可樂果牛肉拌飯」並拍照打卡，有機會抽中「肉次方×可樂果」聯名餅乾、免費套餐券等好禮。

吃到飽 燒肉 餅乾

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