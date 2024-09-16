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比出國買還便宜！太平洋百貨周年慶中區最殺回饋38%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
豐原太平洋貼心提供試算表，消費者只要按表操課，就可以輕鬆取得高回饋。記者宋健生/攝影
豐原太平洋貼心提供試算表，消費者只要按表操課，就可以輕鬆取得高回饋。記者宋健生/攝影

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨周年慶優惠稱霸中區，端出38%最高回饋強勢登場，年度最大檔期周年慶9月19日至24日搶先預購，9月26日至10月20日熱烈開打。豐原太平洋百貨前八月業績持平，這波周年慶業績目標3.8億元，較去年同期增長5%。

今年豐原太平洋百貨周年慶除了超強滿仟送佰之外，預購和首四日推出限定驚喜加碼品牌豪禮、國泰世華信用卡滿額雙重好禮，還有周周驚喜卡友禮。

百貨更貼心幫大家做好最佳消費門檻試算表，消費者只要按表操課，就可以輕鬆取得高回饋，譬如化妝品各櫃均有推出特惠商品，買到5萬1,000元不含贈品，總回饋金額高達9,230元，絕對比出國買更划算。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝鄉親朋友長期的支持與愛護，豐原太平洋百貨持續努力引進知名新品牌，滿足顧客消費需求，今年3月日本宜得利家居盛大開幕，9月份還有馳名品牌相繼隆重登場：9月21日開幕的小米之家，將在2樓提供CP值超高的手機家電。

大豐原地區期盼已久的書店金石堂，則於9月26日在7樓全新登場，還有近期即將在B2開幕的北村豆腐家等，連錦期望用更豐富的商品陣容提供鄉親更多更好的選擇，不僅帶動人潮，更衝出業績。

9月19日至9月24日搶先預購，同享滿仟送佰超值回饋，9月26日至10月9日卡友於1樓化妝品當日單筆3,000送300、全館1至7樓+9樓(部份除外)當日滿5,000送500，通通累計贈送無上限。

預購及開打首四日，卡友超級加碼回饋滿3萬加送600、5萬加送1,300、10萬加送3,300、20萬加送7,000、，30萬加送1萬1,000，還有國泰世華針對太百獨家推出卡友當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈4,500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬再加贈500，選擇樂饗購再享3%回饋。

周年慶不惜成本端出重磅加碼豪禮，9月19日至9月24日預購獨享驚喜禮，卡友當日滿3萬加送SAMPO高效淨塵兩用吸塵器、滿5萬加送市價6,980元義大利CUOCO一鍋多用的油炸多功能鍋具組，滿10萬加送市價7,990元SAMPO微電腦多功能萬用鍋5L。

滿20萬加送市價3萬9,880元瑞典Blueair頂級旗艦款空氣清淨機、滿30萬加送市價4萬9,880元iRobot Roomba Combe i5+掃/拖機器人，每款皆為高質感、高知名度的家用精品。

還有9月26日至9月29日首四日驚喜豪禮，卡友當日滿3萬加送市價2,980元陽光橘子20吋行李箱乙個、滿5萬加市送市價4,990元瑞典伊萊克斯兩用手持式蒸汽掛燙機、滿10萬加送市價7,990元MATRIC松木6枚刃三種模式冰沙果汁調理機。

滿20萬加送市價2萬7,680元追覓DREAME H12 Dual「真」全能乾濕洗地吸塵器，各項精選超夯贈品數量有限。

周周卡友禮也是周年慶亮點之一，活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮：今年首度於預購推出加碼卡友禮，9月19日至9月24日送省時輕鬆料理的芝初薑麻油、9月26日至9月29日送手掌大小隨身便攜的晴雨兩用膠囊傘、10月3日至10月6日送大容量大開口設計的微笑休閒保溫提袋。

豐原太平洋百貨周年慶優惠稱霸中區，端出38%最高回饋強勢登場。記者宋健生/攝影
豐原太平洋百貨周年慶優惠稱霸中區，端出38%最高回饋強勢登場。記者宋健生/攝影

周年慶 市價

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