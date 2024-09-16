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搶票預備備！張惠妹大巨蛋演唱會 國泰世華CUBE卡友提前1天搶先購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華銀行CUBE卡友於9月25日中午12點起可優先於拓元售票系統「國泰世華CUBE卡友專區」獨家優先購票，限區限量售完為止。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行CUBE卡友於9月25日中午12點起可優先於拓元售票系統「國泰世華CUBE卡友專區」獨家優先購票，限區限量售完為止。圖／國泰世華銀行提供

aMEI張惠妹驚喜宣布將於12月21日進軍台北大巨蛋，一口氣連辦5場「ASMR Maxxx」世界巡迴演唱會，本次演唱會再度由國泰世華銀行冠名贊助，將提供CUBE卡友優先購票權，提供CUBE卡友提前於9月25日中午12點至中午12點59分即可優先於拓元售票系統「國泰世華CUBE卡友專區」獨家優先購票，限區限量售完為止，喜愛aMEI的國泰世華銀行CUBE卡友千萬不能錯過。

國泰世華銀行「ASMR Maxxx@Taipei Dome 世界巡迴演唱會」開唱日期為12月21、22、28、29及31日，aMEI將成為首位於台北大巨蛋開唱跨年檔期的華語超級天后，這場破蛋5連霸的台北站，特別冠以「ASMR Maxxx」以茲紀念，Ｍax字尾變為triple X，象徵是Max的極限最高級。

國泰世華表示，自2023年起贊助「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」、陳奕迅「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」、「韋禮安2024高雄巨蛋演唱會」、2024 SUPER JUNIOR in TAIPEI後，廣獲各界好評。本次十分高興再次成為aMEI進軍大巨蛋開唱的演唱會合作夥伴，為CUBE卡友提供演唱會獨家優先購票禮，繼續與aMEI一同帶給大家獨特難忘的音樂饗宴。歲末，國泰世華也將秉持提供客戶優質服務之體驗與精神，持續贊助多場經典演出，推出專屬本行信用卡卡友之優先購票權益，滿足客戶喜愛音樂藝文活動的需求。

國泰世華銀行「ASMR Maxxx@Taipei Dome世界巡迴演唱會」，CUBE卡友獨享優先購票權，與aMEI一同前進大巨蛋。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行「ASMR Maxxx@Taipei Dome世界巡迴演唱會」，CUBE卡友獨享優先購票權，與aMEI一同前進大巨蛋。圖／國泰世華銀行提供

大巨蛋 演唱會 音樂

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