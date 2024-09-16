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6種異國主餐＋3款壽司自由配 「輪輪1976」特色午餐新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日式焦香叉燒飯。記者陳睿中／攝影
日式焦香叉燒飯。記者陳睿中／攝影

「大車輪」旗下子品牌「輪輪1976」，本季以火車旅行為概念出發，推出融合四個國家飲食文化的「異國午午餐」，吃得到日式焦香叉燒飯、泰泰打拋雞飯等6款異國主食，還有3種不同的日式壽司副餐，為餐桌增添樂趣。

擁有50年歷史的大車輪，在2022年打造子品牌「輪輪1976」，以大正浪漫風格，營造出和洋融合的空間氛圍。本次推出的「異國午午餐」，採用「異國主餐＋日式壽司」的雙主食模式。其中異國主餐包括有6種選擇，主推的「日式焦香叉燒飯」使用低溫烹調的肩胛叉燒肉，搭配甜鹹燒烤醬調味，另外還有同為日式風格的「和風咖哩豬排飯」、「天丼天婦羅蓋飯」可以選擇。

除了日式風格，泰式風格的「泰泰打拋雞飯」則是將雞肉以泰國蠔油、九層塔等辛香料調味拌炒，鹹香下飯，另外還有「義式白醬烏龍麵」與「台台牛肉拌麵」等選擇。至於搭配的日式壽司，則有「刺身散壽司」、「燒鰻魚散壽司」與「焦糖鮭蜜握壽司」等3種品項，讓民眾自由搭配，每套並搭配3種精選小菜、甜點，每套680元，僅限中午、下午時段供應。

義式白醬烏龍麵。記者陳睿中／攝影
義式白醬烏龍麵。記者陳睿中／攝影
天丼天婦羅蓋飯。記者陳睿中／攝影
天丼天婦羅蓋飯。記者陳睿中／攝影
泰泰打拋雞飯。記者陳睿中／攝影
泰泰打拋雞飯。記者陳睿中／攝影
和風咖哩豬排飯。記者陳睿中／攝影
和風咖哩豬排飯。記者陳睿中／攝影
台台牛肉拌麵。記者陳睿中／攝影
台台牛肉拌麵。記者陳睿中／攝影

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