6種異國主餐＋3款壽司自由配 「輪輪1976」特色午餐新登場

「大車輪」旗下子品牌「輪輪1976」，本季以火車旅行為概念出發，推出融合四個國家飲食文化的「異國午午餐」，吃得到日式焦香叉燒飯、泰泰打拋雞飯等6款異國主食，還有3種不同的日式壽司副餐，為餐桌增添樂趣。

擁有50年歷史的大車輪，在2022年打造子品牌「輪輪1976」，以大正浪漫風格，營造出和洋融合的空間氛圍。本次推出的「異國午午餐」，採用「異國主餐＋日式壽司」的雙主食模式。其中異國主餐包括有6種選擇，主推的「日式焦香叉燒飯」使用低溫烹調的豬肩胛叉燒肉，搭配甜鹹燒烤醬調味，另外還有同為日式風格的「和風咖哩豬排飯」、「天丼天婦羅蓋飯」可以選擇。