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3C達人帶路！台灣大申辦iPhone 16指定方案抽「美西AI朝聖之旅」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
11月20日前用戶申辦台灣大哥大5G月租1,399元以上iPhone 16專案，抽9日「美西AI朝聖之旅」。圖／台灣大哥大提供
11月20日前用戶申辦台灣大哥大5G月租1,399元以上iPhone 16專案，抽9日「美西AI朝聖之旅」。圖／台灣大哥大提供

本週五iPhone 16系列即將開賣，台灣大哥大於臺北文創門市舉辦首賣會活動，呼應iPhone 16的AI亮點功能，今宣布推出「最i果粉 AI科技超一六（超一流）」活動，累計送出總價值近300萬元好禮。11月20日前用戶申辦台灣大5G月租1,399元以上iPhone 16專案，上網登記即可抽9日「美西AI朝聖之旅」，共16組名額，5年以上老客戶與VIP用戶，中獎機率再加倍，1人中獎，2人同行，由3C達人Tim哥擔任團長，帶您造訪Apple、Google、NVIDIA、Meta等科技巨頭，以及神秘彩蛋行程，將深入AI科技世界，遨遊好萊塢環球影城、星光大道、舊金山金門大橋、惡魔島等知名景點，超越原本旅行團價值。

台灣大憑藉與Apple、Google、NVIDIA等科技巨頭的緊密合作，設計獨家行程，不僅能在Apple總部搶先體驗Vision Pro，深入Google總部的最新訪客中心，並在NVIDIA GTC大會由專人引領探索AI核心技術，以及帶領大家體驗Waymo One無人計程車等先進科技，還有其他神秘驚喜行程將陸續公布，引領果粉深入科技世界，全方位體驗未來的無限可能。

台灣大回饋消費者，申辦iPhone 16指定專案，不僅舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案，合約約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元；同時寵愛資深用戶，VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元mo幣回饋，同時，5年以上老客戶、VIP用戶皆可享「美西AI朝聖之旅」2倍中獎機會。

申辦5G專案月租1,599元，iPhone 16專案價只要0元起，享10大好康優惠，包含Apple One免費體驗3個月、App Store折抵金最高700元，以及MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費、HBO GO 3個月請你看、YouTube Premium最高前4個月免費優惠、天下數位全閱讀免費3個月、反詐戰警個人版進階方案免費6個月，此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦指定專案可獲智慧共享電動機車領導品牌WeMo的WeMo PASS 3個月免費。除了在外使用5G行動，在家也要暢享高速光纖，寬頻新申辦好速加掛，憑寬頻帳單最高省3,800元，再贈600GB行動上網流量、1,000元mo幣。

使用台灣大哥大「Open Possible聯名卡」申辦iPhone 16新機，搭配月租1,399元以上5G專案，加碼贈mo幣1,000元；到myfone直營門市、myfone網路門市刷「Open Possible聯名卡」購機、買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享5%現金回饋。

客戶 現金回饋 行程

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