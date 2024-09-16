超商中秋優惠放送 萊爾富買便當抽0元免單 滿額再抽郵輪行

迎接中秋節，超商推多重優惠陪民眾一起過節！萊爾富即日起至9月17日推出2檔限時活動，包括「單筆便當全品項隨機驚喜0元送」與「Hi-Life VIP APP會員限定優惠，單筆消費滿199元再抽郵輪套票」活動，只要於萊爾富門市購買任一件主餐飯麵類商品，就有機會抽單筆0元優惠的小確幸；指定消費滿額199元再把歌詩達郵輪套票帶回家。同步於門市限時推出Hi café大杯系列的特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡，可冰/熱任選，享同品項買1送1。9月22日前，萊爾富門市還有祭出多款指定商品最低買1送1起，包括葡萄王益菌王粉末顆粒（原單件售價99元）買1送1，還有應景必吃的麻豆文旦（單顆原價60元）享單顆特惠只要45元，以及Hi café特大杯冰柚香風味氣泡美式（原單杯售價60元）特惠只要49元。

7-ELEVEN則為冰品迷準備中秋盡情吃冰的優惠，即日起至9月17日止每天都可至限定門市享「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋及霜淇淋等，通通第2杯半價；另於9月18日起，思樂冰在全台約1,500家門市正式推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，適用任何口味思樂冰皆可加購。特別推薦搭配9月新品「水蜜桃風味思樂冰」，享有前所未有的視覺與味覺享受，另外，酷聖石複合店還推出「濃!鐵觀音冰淇淋」新品，預計又將引爆新一波嚐鮮風潮。