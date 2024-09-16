劇場界超人氣 IP「鬼歸代言人」全新力作10月登北表藝 票券現正熱賣中
由幹麻醬紙創意工作室、聯合數位文創共同主辦的「鬼歸代言人」全新力作「鬼歸代言人：正邪不兩立」，將於今年10月在台北表藝術中心藍盒子盛大登場，描繪了由引渡師、邪靈、神靈建構的奇幻世界，以台灣人最熟悉的傳統信仰文化為主題，卻開展出猶如王道漫畫般的精彩冒險故事。
影集式音樂劇「鬼歸代言人」自2020 年首演後觀眾口碑好評不斷，隨即在短短三年間推出了 9 集作品，不僅不畏疫情衝擊場場滿座，每一輪演出皆獲得極高評價，爆棚的口碑讓音樂劇的熱度綿延，創下連續演出336場、觀演人次突破2萬大關的非凡成績，更成功吸引大批忠實觀眾，締造單人購票超過100場的驚人紀錄，被盛讚為「台灣小劇場的奇蹟」。
挾帶爆棚口碑與超過兩萬粉絲期待的「鬼歸代言人：正邪不兩立」目前票券熱賣中，自10月11日至10月27日於台北表演藝術中心藍盒子劇場一連演出12場，將帶給觀眾台味滿滿並充滿奇幻色彩的熱血冒險故事。購票請洽 udn售票網。
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