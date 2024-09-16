「teamLab共創！未來園 台北」閉展倒數！秋季限定花朵盛放中

「teamLab共創！未來園 台北」自開展以來已創下十餘萬人次觀展佳績。以「共創」為概念打造全新展覽，不僅同步引進了現正於日本沖繩常設展出的作品，還特別新增《彩繪飛翔》，打造出海、陸、空三大元素的沉浸式體驗，觀眾可駐足在百花綻放與動物遷徙的山谷中，操控飛機翱翔天空，或徜徉於瀑布浪潮之間，享受全新互動與視覺震撼。

隨著展覽接近尾聲，展場迎來秋季限定的美麗花朵。《鼓動山谷中的塗鴉自然──共生的生命，年復一年，紅色名錄》從夏季轉換至秋季，每一個角落將被秋天特有的花朵覆蓋。參觀者在創作獨一無二的生物之餘，一起悠遊在高低起伏的地形與滿山滿谷的秋花之中，感受生命的奇妙與花朵換季帶來的視覺震撼！無論是初次來訪還是再次造訪，都會有不同的發現與感動。

展覽將於10月13日閉展，千萬別錯過最後的參觀機會。無論是與家人朋友一同前來，還是獨自享受，現在就是最佳時刻。平日購票更享470元優惠，不僅價格實惠，還能避開週末人潮。更多展覽詳情及最新消息，請參考官方網站及社群平台（FB、IG）公告。在閉展之前，與家人朋友一起走進「teamLab共創！未來園 台北」，共創難忘回憶！