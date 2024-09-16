快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

華麗鑽石巧玩幾何！蕭邦把經典形狀重新時髦演繹戴上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽、配1顆滑動鑽石，15萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽、配1顆滑動鑽石，15萬1,000元。圖／蕭邦提供

能精準掌握基本的幾何結構和比例，無疑就能為經典設計變化出新意。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard），旗艦的珠寶表系列L'Heure du Diamant，環繞表殼的鑽石採用標誌性皇冠式鑲嵌工藝，能最大化穿透的光線，使每顆鑽石都綻放出耀眼光芒，猶如一條璀璨的緞帶。

L'Heure du Diamant最新力作，採用符合倫理道德標準的18K白金或18K玫瑰金製作，巧妙運用各式形狀之表殼搭配散發美麗虹光的珍珠母貝表盤，四周鑲嵌或一圈或多圈鑽石，有的採用經典的圓形明亮式切割、有的則為線條優雅的梨形切割，有的大小對稱錯落、有的漸層變化，構築出手腕上無限華麗的光芒，展現品牌深厚的工藝底蘊。多款腕表更搭配「樹皮」質感金屬表鏈，以品牌傳承自1960年代的的金質加工技術製作，與剔透鑽石相映出迷人的流光溢彩。

同時上市的Happy Diamonds系列滑動鑽石珠寶，全新吊墜則結合嶄新摩登的方形線條，這一獨特的設計延續了品牌對精緻與創新的追求，將經典的方形輪廓與現代美學完美結合。簡約大方的方正線條優雅，每一個方形吊墜的四個角度都經過精心打磨，方形設計不僅僅是一種視覺上的突破，更象徵著穩定與平衡，提供18K白金與玫瑰金及外圈鑲鑽等多種版本，能完美滿足不同個性的個人風格。

Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽、配3顆滑動鑽石，20萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽、配3顆滑動鑽石，20萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配1顆滑動鑽石，80,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配1顆滑動鑽石，80,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列36 x 37毫米腕表，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石、Chopard 09.01-C機械自動上鍊機芯、珍珠母貝面盤，314萬8,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列36 x 37毫米腕表，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石、Chopard 09.01-C機械自動上鍊機芯、珍珠母貝面盤，314萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，配1顆滑動鑽石，80,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，配1顆滑動鑽石，80,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦推出全新Happy Diamonds系列滑動鑽石吊墜與L'Heure du Diamant珠寶表新作。圖／蕭邦提供
蕭邦推出全新Happy Diamonds系列滑動鑽石吊墜與L'Heure du Diamant珠寶表新作。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽、配1顆滑動鑽石，15萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽、配1顆滑動鑽石，15萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列30毫米腕表，18K白金鑲嵌鑽石、石英機芯、珍珠母貝面盤，266萬5,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列30毫米腕表，18K白金鑲嵌鑽石、石英機芯、珍珠母貝面盤，266萬5,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列36毫米腕表，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石、Chopard 09.01-C型機械自動上鍊機芯、點鑽珍珠母貝面盤，293萬8,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列36毫米腕表，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石、Chopard 09.01-C型機械自動上鍊機芯、點鑽珍珠母貝面盤，293萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、配3顆滑動鑽石，12萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金、配3顆滑動鑽石，12萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、配3顆滑動鑽石，12萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、配3顆滑動鑽石，12萬4,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列35 x 46毫米腕表，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石、Chopard 09.01-C 機械自動上鍊機芯，、珍珠母貝面盤，277萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列35 x 46毫米腕表，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石、Chopard 09.01-C 機械自動上鍊機芯，、珍珠母貝面盤，277萬9,000元。圖／蕭邦提供

品牌 鑽石

延伸閱讀

蕭邦頂級珠寶展九月底登台 最新紅地毯童話世界超討喜

來台定居半世紀 魏樂富舉辦70歲生日鋼琴獨奏會

橘貓「親手把床挖成想要的形狀」改造完翻肚爽躺 網笑：超符合喵體工學

傅聰後奪蕭邦馬厝卡獎華裔第二人 劉珒來台首次獨奏會

相關新聞

華麗鑽石巧玩幾何！蕭邦把經典形狀重新時髦演繹戴上身

能精準掌握基本的幾何結構和比例，無疑就能為經典設計變化出新意。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard），旗艦的珠寶表系...

BELL & ROSS新表融入人工地平儀設計 超美藍色帥極了

BR 03是以專業航空腕表聞名的柏萊時（Bell & Ross）最有代表性的飛行儀表時計系列，BR 03以方圓合一的外觀...

悠遊付「夜市打牙祭」 全台這18大夜市滿額享23%回饋金

都要中秋節了天氣還熱到爆，天黑了才想出門逛夜市大啖美食！為了讓民眾省荷包、吃好料，即日起至9月30日止，悠遊付攜手全台1...

療癒系dtto friends變身icash2.0 一招用卡也能領寄杯

療癒系IP「dtto friends」也變成icash了！愛金卡公司宣布合作推出2款「dtto friends icas...

ANDEN HUD攜手三麗鷗酷洛米！免費中秋LINE貼圖限時下載

好內著決定好心情！隨著中秋佳節將至，年產百萬件MIT內著品牌ANDEN HUD推出超溫馨『ANDEN醬與玉兔日常』免費LINE貼圖，共16款。此次貼圖結合中秋祝福及每日必傳用語，全面升級LINE對話樂趣。即日起至10月10日止，只要加入ANDEN HUD官方Line好友，即可免費下載貼圖、享加碼80元購物金！

麥當勞「香芋派」回歸！還有「韓風甜辣鷄腿堡」新登場

自2020年推出「韓風系列」後，「麥當勞」自9月18日起，將重新推出「韓風甜辣炸鷄腿」，並新增「韓風甜辣鷄腿堡」，帶來甜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。