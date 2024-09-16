華麗鑽石巧玩幾何！蕭邦把經典形狀重新時髦演繹戴上身
能精準掌握基本的幾何結構和比例，無疑就能為經典設計變化出新意。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard），旗艦的珠寶表系列L'Heure du Diamant，環繞表殼的鑽石採用標誌性皇冠式鑲嵌工藝，能最大化穿透的光線，使每顆鑽石都綻放出耀眼光芒，猶如一條璀璨的緞帶。
L'Heure du Diamant最新力作，採用符合倫理道德標準的18K白金或18K玫瑰金製作，巧妙運用各式形狀之表殼搭配散發美麗虹光的珍珠母貝表盤，四周鑲嵌或一圈或多圈鑽石，有的採用經典的圓形明亮式切割、有的則為線條優雅的梨形切割，有的大小對稱錯落、有的漸層變化，構築出手腕上無限華麗的光芒，展現品牌深厚的工藝底蘊。多款腕表更搭配「樹皮」質感金屬表鏈，以品牌傳承自1960年代的的金質加工技術製作，與剔透鑽石相映出迷人的流光溢彩。
同時上市的Happy Diamonds系列滑動鑽石珠寶，全新吊墜則結合嶄新摩登的方形線條，這一獨特的設計延續了品牌對精緻與創新的追求，將經典的方形輪廓與現代美學完美結合。簡約大方的方正線條優雅，每一個方形吊墜的四個角度都經過精心打磨，方形設計不僅僅是一種視覺上的突破，更象徵著穩定與平衡，提供18K白金與玫瑰金及外圈鑲鑽等多種版本，能完美滿足不同個性的個人風格。
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