華麗鑽石巧玩幾何！蕭邦把經典形狀重新時髦演繹戴上身

能精準掌握基本的幾何結構和比例，無疑就能為經典設計變化出新意。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard），旗艦的珠寶表系列L'Heure du Diamant，環繞表殼的鑽石採用標誌性皇冠式鑲嵌工藝，能最大化穿透的光線，使每顆鑽石都綻放出耀眼光芒，猶如一條璀璨的緞帶。

L'Heure du Diamant最新力作，採用符合倫理道德標準的18K白金或18K玫瑰金製作，巧妙運用各式形狀之表殼搭配散發美麗虹光的珍珠母貝表盤，四周鑲嵌或一圈或多圈鑽石，有的採用經典的圓形明亮式切割、有的則為線條優雅的梨形切割，有的大小對稱錯落、有的漸層變化，構築出手腕上無限華麗的光芒，展現品牌深厚的工藝底蘊。多款腕表更搭配「樹皮」質感金屬表鏈，以品牌傳承自1960年代的的金質加工技術製作，與剔透鑽石相映出迷人的流光溢彩。