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BELL & ROSS新表融入人工地平儀設計 超美藍色帥極了
BR 03是以專業航空腕表聞名的柏萊時（Bell & Ross）最有代表性的飛行儀表時計系列，BR 03以方圓合一的外觀以及四角的螺絲裝飾，以及啟發自飛行世界、飛行儀表移植到手腕上的設計，自推出以來一直是品牌製表理念的核心錶款。繼去年推出的BR 03 Gyrocompass以飛行陀螺羅盤為靈感後，今年全新力作BR-03 Horizon將對飛行員至關重要、可以顯示空間定位的人工地平儀融入腕表設計，使飛行儀表時計陣容更加完備。
人工地平儀是飛機儀表板上最重要的儀器之一，象徵性的圖形表達飛機在天與地之間的空間方位。人工地平儀呈圓球形，上半部為藍色代表天空，下半部為黑色代表大地，中間兩條紅線代表兩邊機翼。外緣刻度指示飛機的傾角，中間的刻度指示飛機的俯仰角。因為早期飛行員只能靠肉眼觀察方位，為能在視線不佳的狀況下執行任務，工程師於是發明了以陀螺儀為基礎的儀表顯示，包括人工地平儀（又稱姿態儀）在內，空速表、高度表、轉彎協調表、陀螺羅盤和垂直速率表，組成儀表上最重要的顯示裝置。人工地平儀可以即時顯示相對於地平線的俯仰或俯衝角度，方便飛行員控制飛機的姿態和傾斜角度。
限量999只的BR-03 Horizon，外觀採用品牌的標誌性方中見圓的經典設計符碼，複製出飛機駕駛艙儀表的形態，並掌握清楚易讀、精確、簡單、易明的設計原則。兩支指針中，白色為大分針，黑白條紋的雙色針指為秒針，表盤可以轉動，黑色三角標記為是小時顯示。41毫米微噴砂黑色陶瓷表殼，搭載精準的BR.CAL-327自動機械機芯，防水深度100米，配靈感源自飛行員裝備的黑色橡膠表帶，亦可替換橙色Velcro魔術貼表帶，飛行感十足。
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