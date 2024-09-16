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療癒系dtto friends變身icash2.0 一招用卡也能領寄杯
療癒系IP「dtto friends」也變成icash了！愛金卡公司宣布合作推出2款「dtto friends icash2.0」，分別以熱門角色「Hoya好鴨」及「Saugy腸太郎」為主題，icash2.0本體是一張以角色肖像設計的小圓牌，每張卡更附加一個可愛角色玩偶，兼具可愛及方便攜帶特性，滿足民眾日常生活通勤及購物需求。
愛金卡公司特別以絨布材質製作，玩偶表面觸感滑順舒服，內部更以彈性材質填充，Q彈的按壓觸感相當療癒有趣，心情不好時按壓一下，感覺壓力全面釋放，身心舒暢無比。「dtto friends icash2.0」單個售價390元，將於9月17日早上11:00起於OPENPOINT APP提供會員預購。
另外，可能還有很多人不知道，有icash 2.0卡就可以享受「OPENPOINT行動隨時取好友共享服務」，只要在OPENPOINT APP行動隨時取共享群組設定功能，新增輸入icash2.0卡號，綁定成功即可持icash2.0實體卡共享兌領該帳號內已經購買行動隨時取的商品，開創全新共享商品取貨模式，讓沒有智慧手機的長輩、小孩也能輕鬆加入共享兌領服務。
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