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麥當勞「香芋派」回歸！還有「韓風甜辣鷄腿堡」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新登場的「韓風甜辣鷄腿堡」，每份124元，經典套餐189元。圖／麥當勞提供
全新登場的「韓風甜辣鷄腿堡」，每份124元，經典套餐189元。圖／麥當勞提供

自2020年推出「韓風系列」後，「麥當勞」自9月18日起，將重新推出「韓風甜辣炸鷄腿」，並新增「韓風甜辣鷄腿堡」，帶來甜辣新選擇。此外，麥當勞並攜手阿華田，打造全新「阿華田脆酷冰炫風」，另外「香芋派」、「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」也將限時回歸市場。

9月18日至10月22日期間，麥當勞再度推出「韓風甜辣炸鷄腿」，採用原味麥脆鷄腿，裹上韓式甜辣醬，賦予可口的甜辣滋味，每塊73元，經典套餐199元。全新登場的「韓風甜辣鷄腿堡」，以主廚鷄腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配高麗菜絲及新鮮番茄片，富有滿滿層次，每份124元，經典套餐189元。活動期間掃描麥當勞APP全球版會員QR code，並購買韓風系列套餐，就有機會抽中「可口可樂超放縱暢享桶」，限量100名；此外，凡使用歡樂送訂購「超值全餐、分享餐等任一套餐，或可口可樂家族飲品買一送一品項1份」，即有機會抽中「韓國雙人來回機票」，共10名。

9月18日至10月29日期間，麥當勞攜手阿華田，推出「阿華田脆酷冰炫風」，將阿華田拌入奶香冰淇淋中，吃得到麥芽與巧克力風味之外，還有酥脆的喀滋脆酷力，單點69元。凡購買「阿華田脆酷冰炫風」1杯，加碼再送「阿華田杏仁曲奇」1份，限量45萬份。

除此之外，麥當勞也預告，「香芋派」將於10月2日至11月12日期間限時回歸，單點39元。另外「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」也限時回歸，限於9月18日至12月31日期間供應，「哥倫比亞紅寶石單品美式(冰/熱)」單點75元；「哥倫比亞紅寶石單品那堤(冰/熱)」單點95元。

麥當勞APP會員回饋自9月18日起重新調整，M Point兌換門檻調整為300點起，可兌換小薯、薯餅等品項。同時，新增8個兌換產品，包含四盎司牛肉堡、勁辣鷄腿堡、蜂蜜紅茶及焦糖奶茶等，更首次加入六塊麥克鷄塊套餐(中薯+中可)，品項從14個增加至22個。

韓風甜辣炸鷄腿，每塊73元，經典套餐199元。圖／麥當勞提供
韓風甜辣炸鷄腿，每塊73元，經典套餐199元。圖／麥當勞提供
購買韓風系列套餐，就有機會抽中可口可樂超放縱暢享桶。圖／麥當勞提供
購買韓風系列套餐，就有機會抽中可口可樂超放縱暢享桶。圖／麥當勞提供
麥當勞重新推出「韓風甜辣炸鷄腿」，並新增「韓風甜辣鷄腿堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞重新推出「韓風甜辣炸鷄腿」，並新增「韓風甜辣鷄腿堡」。圖／麥當勞提供
「香芋派」將於10月2日至11月12日期間限時回歸，單點39元。圖／麥當勞提供
「香芋派」將於10月2日至11月12日期間限時回歸，單點39元。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手阿華田，推出「阿華田脆酷冰炫風」。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手阿華田，推出「阿華田脆酷冰炫風」。圖／麥當勞提供

哥倫比亞 套餐 麥當勞

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