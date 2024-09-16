麥當勞「香芋派」回歸！還有「韓風甜辣鷄腿堡」新登場

自2020年推出「韓風系列」後，「麥當勞」自9月18日起，將重新推出「韓風甜辣炸鷄腿」，並新增「韓風甜辣鷄腿堡」，帶來甜辣新選擇。此外，麥當勞並攜手阿華田，打造全新「阿華田脆酷冰炫風」，另外「香芋派」、「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」也將限時回歸市場。

9月18日至10月22日期間，麥當勞再度推出「韓風甜辣炸鷄腿」，採用原味麥脆鷄腿，裹上韓式甜辣醬，賦予可口的甜辣滋味，每塊73元，經典套餐199元。全新登場的「韓風甜辣鷄腿堡」，以主廚鷄腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配高麗菜絲及新鮮番茄片，富有滿滿層次，每份124元，經典套餐189元。活動期間掃描麥當勞APP全球版會員QR code，並購買韓風系列套餐，就有機會抽中「可口可樂超放縱暢享桶」，限量100名；此外，凡使用歡樂送訂購「超值全餐、分享餐等任一套餐，或可口可樂家族飲品買一送一品項1份」，即有機會抽中「韓國雙人來回機票」，共10名。

9月18日至10月29日期間，麥當勞攜手阿華田，推出「阿華田脆酷冰炫風」，將阿華田拌入奶香冰淇淋中，吃得到麥芽與巧克力風味之外，還有酥脆的喀滋脆酷力，單點69元。凡購買「阿華田脆酷冰炫風」1杯，加碼再送「阿華田杏仁曲奇」1份，限量45萬份。

除此之外，麥當勞也預告，「香芋派」將於10月2日至11月12日期間限時回歸，單點39元。另外「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」也限時回歸，限於9月18日至12月31日期間供應，「哥倫比亞紅寶石單品美式(冰/熱)」單點75元；「哥倫比亞紅寶石單品那堤(冰/熱)」單點95元。