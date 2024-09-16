一度當機！華航會員日搶購人潮塞爆官網 華航緊急修復

今天9月16日適逢「華航會員日」周年慶，華航今早9時開搶「年終祈福 · 在富士山下跨年」年末靜岡特別航班往返加班機，疑似民眾參與熱烈、人數過多，華航官網一度當機。華航表示，目前會員專區忙碌狀況已修復，靜岡航班已完售，但九州、歐洲航班持續熱賣中。

華航會員日今推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，年末特別往返加班機今上午9時開搶，2024年12月28日CI2168「台北－靜岡」，以及2025年1月3日CI2169「靜岡－台北」航班，對於規畫今年飛富士山跨年的民眾來說，有十足吸引力。

但有不少民眾在華航臉書粉專留言反映，9點開始官網就一直「忙碌中」，根本無法進入購票，大喊「搶了個寂寞」；也有人說，好不容易進入官網，結果票都沒了，會員日難道是在惹怒會員嗎？

華航臉書粉專也回覆民眾表示，統忙錄的狀況正在修復中，若有進度會再公告；稍早再宣布，會員專區忙碌狀況已修復，感謝會員們的支持，目前台北至靜岡12月28日CI2168航班已完售，九州、歐洲82折優惠持續熱賣中，台北至熊本來回含稅售價9702元起，台北至鹿兒島來回含稅9678元起，都是萬元以下優惠，請旅客多參考把握優惠。