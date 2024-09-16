Mister Donut「11顆甜甜圈299」！吃螃蟹送星國自由行

吃美食也能享優惠。連鎖韓式炸雞「本村炸雞」為迎接教師節，凡民眾持教師證、學生證到店用餐，即可加送「DIY韓式飯糰」；來自新加坡的「樂天皇朝」則應景推出4款螃蟹料理，消費滿額還有機會獲得「新加坡自由行」，至於連鎖甜甜圈「Mister Donut」也提供限時方案，現享11個甜甜圈優惠價299元。

來自韓國釜山的韓式炸雞「本村炸雞」，針對即將到來的教師節推出限時優惠活動，即日起至9月30日期間，憑教師證或學生證至門市內用滿低消，即可免費獲得「DIY韓式飯糰」一顆，讓民眾自行DIY製作韓式飯糰，更添餐桌樂趣。

「樂天皇朝」為慶祝登台8週年，9月18日至10月31日期間，推出賽芙蓉蟹肉菠菜豆腐、蝦蟹千千結、棗汁軟殼蟹與避風塘炒蟹小籠包等多款螃蟹主題料理，讓民眾不用剝殼也能輕鬆享受蟹肉美味，每道288～588元不等。活動期間加入會員，即可參加「新菜4抽1」活動，來店消費滿1,000元還可參加週年慶抽獎，有機會獲得「新加坡樂天皇朝自由行」，享受新加坡來回機票、住宿與樂天皇朝本店料理。