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Mister Donut「11顆甜甜圈299」！吃螃蟹送星國自由行

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「樂天皇朝」為慶祝登台8週年，限時推出多款螃蟹主題料理。圖／樂天皇朝提供
「樂天皇朝」為慶祝登台8週年，限時推出多款螃蟹主題料理。圖／樂天皇朝提供

吃美食也能享優惠。連鎖韓式炸雞「本村炸雞」為迎接教師節，凡民眾持教師證、學生證到店用餐，即可加送「DIY韓式飯糰」；來自新加坡的「樂天皇朝」則應景推出4款螃蟹料理，消費滿額還有機會獲得「新加坡自由行」，至於連鎖甜甜圈「Mister Donut」也提供限時方案，現享11個甜甜圈優惠價299元。

來自韓國釜山的韓式炸雞「本村炸雞」，針對即將到來的教師節推出限時優惠活動，即日起至9月30日期間，憑教師證或學生證至門市內用滿低消，即可免費獲得「DIY韓式飯糰」一顆，讓民眾自行DIY製作韓式飯糰，更添餐桌樂趣。

「樂天皇朝」為慶祝登台8週年，9月18日至10月31日期間，推出賽芙蓉蟹肉菠菜豆腐、蝦蟹千千結、棗汁軟殼蟹與避風塘炒蟹小籠包等多款螃蟹主題料理，讓民眾不用剝殼也能輕鬆享受蟹肉美味，每道288～588元不等。活動期間加入會員，即可參加「新菜4抽1」活動，來店消費滿1,000元還可參加週年慶抽獎，有機會獲得「新加坡樂天皇朝自由行」，享受新加坡來回機票、住宿與樂天皇朝本店料理。

即日起至9月17日期間，連鎖甜甜圈「Mister Donut」限時推出「甜甜圈10入299元」優惠，搭配悠遊付、悠遊卡付款優惠，再加贈「蜜糖波堤」1顆。另外日前所推出的「統一布丁煉乳冰沙」及「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」，也可享「第二件20元」的優惠。為迎接20週年，即日起也推出20週年主題積木組，包括「火車站」、「火車列車」兩種主題，加購價各為499、599元，一起加購優惠價999元。

Mister Donut甜甜圈限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut甜甜圈限時優惠。圖／Mister Donut提供
本村韓式炸雞推出教師節活動，可免費獲得DIY韓式飯糰。圖／本村炸雞提供
本村韓式炸雞推出教師節活動，可免費獲得DIY韓式飯糰。圖／本村炸雞提供

教師節 料理 新加坡

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