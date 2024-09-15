iPhone 16系列首波預購秒殺 這些3C通路現在訂還有加碼回饋

iPhone 16系列新機一開放預購即湧現爆量果粉上線搶購，電信首波現貨都秒殺，官網瞬間取貨日就已經排到3週後，現在想要趕快拿到新機，你還可以試試看各大3C通路。

地標網通會員於全台門市或地標網通官網輸入優惠碼「i16七日保證」預約iPhone 16系列限量首批新機，享會員專屬快速通道，享「7天交貨，遲到罰1,000元」。9月19日晚間10點前於地標網通預約iPhone 16全系列，再獨家加碼尊榮會員預約禮，享配件最優折扣達0.7折，超實用Belkin高速充電線直接送，犀牛盾手機殼加購獨家只要3.9折。搭配門號方案、舊換新，折抵後iPhone 16 Pro Max甚至可0元帶走，力拼市場最優惠。

神腦生活網路商城線上預購保證10個工作天可收到新機，再送300元神腦幣，超過10個工作天到貨，再送1,000元神腦幣；9月20號開賣後至全台神腦門市「舊機換iPhone 16」，指定機型最高可省32,400元，包含舊機最高折抵30,300元+神腦加碼1,500元+送600元神腦幣。神腦全通路享多家銀行刷卡優惠，刷指定銀行信用卡，滿額最高享3,300元回饋。神腦更預告今年將推出「iPhone訂閱制」，讓民眾可以月付方式入手新機。

STUDIO A全台門市及官方網站開放新品預約，於9月20日起至12月31日活動期間，凡於STUDIO A、Straight A全台門市及官網購買iPhone 16全系列、Apple Watch Series 10 / Ultra 2 / SE，並加購SA Care或任一副廠周邊配件，即可登錄參與抽獎，有機會帶回最大獎iPhone 16 Pro Max、AirPods 4等超過300項豪禮。指定門市刷中信LINE Pay卡消費滿3萬，可享LINE POINTS最高4%回饋，購買iPhone 16全系列加購SA Care全方位保障計畫，再送最高4,960元周邊配件好禮，並享iPhone指定機型舊機換新機加碼最高10%優惠。

另外，悠遊付也推出高額回饋活動，即日起至10月31日止，在電商平台momo購物網、PChome 24h購物及遠傳friDay購物，或3C實體通路的燦坤、神腦國際及與遠傳電信購買iPhone新機，可享1,000～2,500元不等的各種回饋。9月底前註冊成為悠遊付新會員，可再參加「新會員領$100」好康活動，於指定通路消費7天後，再賺100元悠遊付回饋金。