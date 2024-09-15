松葉蟹海膽春捲、A5和牛壽喜燒！blu koi秋季菜單登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
松葉蟹海膽炸春捲。記者陳睿中／攝影
松葉蟹海膽炸春捲。記者陳睿中／攝影

隨著秋季到來，創意日本料理「blu koi」將招牌菜色結合秋季限定餐點，推出全新秋季菜單，民眾將可品嚐到松葉蟹海膽炸春捲、松葉蟹腿蓴菜凍、日本A5和牛壽喜燒等多款料理，享受食慾之秋的美好滋味。

blu koi本次的秋季Omakase菜單，採用18道式設計，其中包含生魚片、熟食料理、握壽司等不同內容。擔任開場的「松葉蟹腿蓴菜凍」將蓴菜製成口感滑溜的蓴菜凍，並以土佐醋調味，再搭配半熟狀態的松葉蟹腿肉，並以紫蘇花點綴，在酸甜清爽中，突顯蟹肉本身的甘甜。「刺身二品」則是選用口感細緻的廣島真鯛，灑上現磨柚子皮，再搭配特製水果醋品嚐；同場搭配產自大分的赤貝，入口軟彈帶微脆，咀嚼起來十分迷人。

「煙燻鰆魚沙拉」選用富含油脂的三重鰆魚，經稻草煙燻後再炙燒表面、逼出香氣，外皮微焦帶苦、魚肉柔嫩肥美，同時搭配上綠火焰菜、紅葉萵苣、芝麻葉等時蔬，再淋上自製的鰹魚梅干醬，輕盈中仍具有鮮明存在感。「松葉蟹海膽魚子醬吐司」，以自製生吐司為底，依序堆疊上生拆松葉蟹肉、北海道馬糞海膽與俄羅斯魚子醬，屬於豪華系的直球對決，視覺味覺都過癮。

「生蠔醋凍」選用北海道的仙鳳趾生蠔為主角。此款生蠔的個頭碩大、肉質肥厚滑嫩，而且奶香感更勝其他品種，配上微酸醋凍更能增添明亮感。直接裝盛在螺殼內登場的「酒肴－白梅貝」，是將產自島根縣的白梅貝螺肉取出後，以昆布高湯、醬油等醬汁浸煮入味，再組回殼內上桌，口感紮實不韌，並具有鹹甜交織的柔和感，相當下酒。

許多日式餐廳都會供應的西京燒，blu koi以更細緻的手法，呈現「烤物－西京燒銀鱈魚」。將鱈魚以西京味噌醃漬3天候，再將外皮炙燒處理，同時搭配味噌泡沫醬支撐風味，再配上味噌溫泉蛋黃、紫蘇蕃茄、炸蓮藕片與蝦夷蔥，為西京燒賦予不同的面貌。「松葉蟹海膽炸春捲」則是將松葉蟹肉配上小樽赤海膽、紫蘇葉等食材，共同包裹於春捲皮內酥炸，外皮酥脆、內餡則具有海洋鮮香，最後並留下紫蘇的清新草本香氣。

另道「日本A5和牛壽喜燒」，則將牛蒡、洋蔥等食材與壽喜燒醬汁燒煮後，再將日本A5和牛沙朗肉片下鍋涮煮至鮮嫩的粉紅色狀態，並於品嚐前澆淋上濃郁蛋黃液。細緻的肉質中，還帶有和牛油脂的香甜、鹹中帶甘的醬香，以及牛蒡的特殊香氣。

除此之外，全套秋季套餐除了會依照當日食材微調之外，也會由主廚安排多道時令握壽司，最後再以全新甜點「黃金蛋 秋冬版」作為香甜結尾，每套5,880元。另外還有午間限定菜單，每套2,880元。

針對午間套餐的甜點「柚子雪花冰／伯爵茶布蕾」。記者陳睿中／攝影
針對午間套餐的甜點「柚子雪花冰／伯爵茶布蕾」。記者陳睿中／攝影
生蠔醋凍。記者陳睿中／攝影
生蠔醋凍。記者陳睿中／攝影
日本A5和牛壽喜燒。記者陳睿中／攝影
日本A5和牛壽喜燒。記者陳睿中／攝影
煙燻鰆魚沙拉。記者陳睿中／攝影
煙燻鰆魚沙拉。記者陳睿中／攝影
松葉蟹腿蓴菜凍。記者陳睿中／攝影
松葉蟹腿蓴菜凍。記者陳睿中／攝影
秋季套餐甜點「黃金蛋 秋冬版」。記者陳睿中／攝影
秋季套餐甜點「黃金蛋 秋冬版」。記者陳睿中／攝影
烤物－西京燒銀鱈魚。記者陳睿中／攝影
烤物－西京燒銀鱈魚。記者陳睿中／攝影
刺身二品。記者陳睿中／攝影
刺身二品。記者陳睿中／攝影
酒肴－白梅貝。記者陳睿中／攝影
酒肴－白梅貝。記者陳睿中／攝影

日本料理 海膽 食材

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