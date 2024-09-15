找恐龍化石、享受煙火祭 日本福島享受夏日時光

在歷經重大的傷痛之後，日本福島縣在眾人的期盼下積極復興，努力重建當地產業。隨著時間推進，福島的魅力與美麗也逐漸重回旅客的心中。

福島位於日本東北地區的最南邊，面積僅次於北海道、岩手縣，造就福島豐富的自然資源、農產品。福島由西向東，區分為會津、中通、濱通三個區塊，其中濱通面向太平洋，擁有溫暖的氣候與優美的海岸線。將濱通再細分，由北到南則是相馬、雙葉、磐城等三個地區。

此次造訪福島，重點即是著重於磐城。當地的「磐城湯本溫泉」，乃是日本三大古泉之一，為磐城的觀光重點。每年於湯本溫泉街所舉辦的「yappe舞大會」，也是當地熱鬧的夏日節慶活動。

湯本溫泉街所舉辦的「yappe舞大會」，舞者會一邊跳舞，一邊喊著「yappe！yappe！」。記者陳睿中／攝影

在磐城方言中，「yappe（ヤッペ）」有著「來吧！開始吧！」的意思。當夜幕低垂時，數百名的舞者團隊，會伴隨著不斷放送、呼喊著的「yappe！yappe！yappe！」樂曲聲中，沿著溫泉街道賣力的遊行跳舞。

遊行隊伍中，有人穿著傳統服飾、有人穿著夏威夷衫，甚至還有小朋友穿著足球隊服參加，各個團隊展現不同的主題特色，許多民眾都會換上浴衣參與盛會，還有各式各樣的小販出沒，現場交雜著歡樂、汗水、夏日氣氛還有食物的香氣，充斥著滿滿的祭典氣息。

同樣為磐城帶來夏日風采的活動，就是一年一度的「磐城煙火大會」。已經舉辦69屆的磐城煙火大會，是日本少數由市民主辦的大型煙火大會，但是從觀賞動線、週邊環境規劃到表演細節，可說是一點都不馬虎，相當有水準。表演當日，大會外圍邊的賣場、視野好的廣場，通通擠滿穿著浴衣、帶著相機的民眾與觀光客，顯現極高的魅力。

磐城市煤炭化石館重現當年採礦場的情境。記者陳睿中／攝影

相較於其他的煙火大會，磐城煙火大會特別之處，在於每段煙火節目之前，都會透過司儀廣播贊助者想要傳達的訊息。可能是企業公司的廣告，也可能是家庭對逝世親人的追思之情，甚至是親朋好友之間的對話，讓每一段煙火在絢爛之際，都能擁有自己的故事與感情。根據資料，今年共計發射12,000發的煙火，不僅有壯觀大型煙火，亦有伴隨著音樂的煙火表演，一次次的爆發，總是換來全場的驚呼與讚歎，實在精彩！

不僅僅是天空精彩，磐城市的「地底」同樣充滿故事與記憶。在過去，磐城是日本重要的煤礦出產地，乃是日本經濟發展中的重要基石。在60年代，磐城也發掘出許多恐龍化石，令知名度大大提升。如今，在湯本車站附近的「磐城市煤炭化石館」，展示有多座恐龍、動物的化石，搭配擬真場景與音效，勾勒出充滿想像空間的史前世界，同時還開放部分化石讓民眾實際觸摸、感受化石的真實質地與歲月感，因此非常受到家庭客、小朋友喜愛。

磐城市煤炭化石館展示有多座恐龍、動物的化石，受到許多小朋友喜愛。記者陳睿中／攝影

除了化石，館內還重現當年採礦時期的地底隧道，讓民眾親身感受挖礦時的嚴峻環境，甚至連電梯內部，都營造出礦場深埋地底、不見五指的氣氛，並能透過現場的展示，讓觀眾瞭解炭礦探勘技術的發展及演進。

若是喜愛恐龍的家庭客，也可以往海岸邊的「三崎公園」走走。此地以遼闊的海景聞名，除了有約四層樓高的瞭望台、玻璃帷幕的海洋塔以及充滿綠意的腹地，尤其以突出於海面的「潮見台」最為出名，可以在海風與陽光的包圍之下，靜靜感受磐城海岸的美麗。公園內，還打造一條以恐龍化石為造型的滾輪式溜滑梯，長約75公尺，順著山坡而建，不論是大人或小孩，都可以從恐龍的大嘴巴進入，然後在藍天綠地之間，享受刺激又有趣的加速樂趣！

國魂神社在夏季會懸掛多彩繽紛的風鈴，帶來滿滿的和風情調。記者陳睿中／攝影

同樣是夏天限定的場景，還有「國魂神社」的風鈴之道。位於磐城市南部的國魂神社，據說是806年由出雲大社祈求來的分社，乃是當地代表性的能量景點。每逢夏季，神社參道上就會架設十餘公尺的棚架，並且懸掛上五顏六色的風鈴。在風鈴隨風搖曳的姿態中，散發著日式的夏日情調，也成為高人氣的打卡勝地。

在磐城藍莓農場，民眾可以實現「藍莓現採現摘吃到飽」的夢想。記者陳睿中／攝影

到訪的諸多景點中，「磐城藍莓農場」的創辦人渡邊充彥，因為喜愛衝浪，所以過去想在海邊開設衝浪咖啡店，但是夢想卻被疫情打碎。在徬徨之中，他無意接觸到藍莓觀光農場的創業書籍，因此毅然投身藍莓產業。

磐城藍莓農場提供有藍莓比薩、藍莓調飲等餐點。記者陳睿中／攝影

今年6月，磐城藍莓農場正式開幕，園區內種植共計約1,200株的藍莓果樹，民眾不僅可以享受「藍莓現採現摘吃到飽」，還有藍莓披薩、藍莓特調等點心，是一處相當可愛、又能讓人吃飽喝足的景點。

除了適合一般旅客的景點，本次福島縣觀光交流局觀光交流課也特別在行程中展現出福島的豐富面貌。例如玩家可以騎著腳踏車在海岸線穿梭、近距離欣賞著名的「弁天島」與島上的紅色鳥居；也能夠半夜在低光害的廣野町防災綠地，拍攝美麗的銀河星空。甚至有的溫泉旅館，將館內空間改裝成cosplay場地，讓玩家們可以取景拍攝、互相交流。更有位於阿武隈高地山坡的葡萄酒莊，讓民眾可以啜飲在地釀造的葡萄酒。不論是何處，都能感受到福島重新站起來、持續前進的生命力。

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