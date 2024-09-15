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香奈兒進一步攜手巴黎大皇宮 持續支持文化藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
為1900年世界博覽會而興建的巴黎大皇宮。圖／香奈兒提供
為1900年世界博覽會而興建的巴黎大皇宮。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）與巴黎大皇宮（Grand Palais）淵源深厚；在卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的無限創意下，品牌自2005年起在巴黎大皇宮的正廳（Nave），舉辦過無數令人難忘的時尚大秀：從香奈兒外套的紀念雕塑、香奈兒女士鍾情的獅子雕像，再到原尺寸重現的超級市場與火箭發射基地，每場時裝秀都是吸引全球焦點的時尚盛事。

巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供
巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供

「巴黎大皇宮是偉大夢想的孕育之地，對我們而言，此處之於香奈兒的象徵意義，絕不亞於康朋街或芳登廣場。」香奈兒服飾名品部全球總裁Bruno Pavlovsky說。香奈兒自2018年起成為巴黎大皇宮的長期獨家贊助夥伴，並於同年宣布投入支持巴黎大皇宮的翻新及修復工程，協助維護這座為1900年世界博覽會而興建的巴黎地標，重現原始設計的獨到之處與美感。如今，香奈兒宣布更透過Grand Palais Rmn永續型捐贈基金將贊助合作關係再延長五年，正式成為巴黎大皇宮的主要贊助品牌。香奈兒預計繼修復大皇宮計畫後將再投入3000萬歐元，協助推動巴黎大皇宮2024至2028年的各項藝術與文化計畫。

巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供
巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供

巴黎大皇宮主席迪迪埃富斯利（Didier Fusillier）表示，「巴黎大皇宮克服了現代的保存和營運挑戰，準備好展開全新歷史篇章，並即將推出涵蓋美術、當代藝術、慶典與現場娛樂節目的創新計畫。」2024年四月，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）啟用為紀念品牌創辦人而重新命名為「嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）」的正廳入口大門。2024年十月，香奈兒將重返巴黎大皇宮舉辦2025春夏高級時裝系列大秀，同年年末也將會有多場藝術博覽會和展覽相繼登場。2025年六月，將開放大眾探索位於巴黎大皇宮核心的全新空間，參與各式展覽與其他預計在正廳舉辦的活動。

巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供
巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供

除此之外，香奈兒Montex工坊旗下的室內裝飾部門Studio MTX也為巴黎大皇宮特製出極具紀念意義的窗簾，使中央空間能完美依照各項活動需求調整。自11月起，這面窗簾的刺繡工序將會在巴黎奧貝維埃大街（Aubervilliers）工坊總部藝廊la Galerie du 19M 開放大眾參與的工作坊期間進行，同時也會有其他香奈兒le19M工坊參與。

2024年四月，法國總統馬克宏啟用為紀念品牌創辦人而重新命名為「嘉柏麗香奈兒」的正廳入口大門。圖／香奈兒提供
2024年四月，法國總統馬克宏啟用為紀念品牌創辦人而重新命名為「嘉柏麗香奈兒」的正廳入口大門。圖／香奈兒提供

如同贊助巴黎時尚博物館（Palais Galliera）與巴黎國家歌劇院（Opéra national de Paris），香奈兒透過與巴黎大皇宮的合作，實現協助巴黎與當地機構發展文化與藝術影響力的承諾。

灰綠色金屬結構與優雅乳白牆面是巴黎大皇宮的標誌。圖／香奈兒提供
灰綠色金屬結構與優雅乳白牆面是巴黎大皇宮的標誌。圖／香奈兒提供
灰綠色金屬結構與優雅乳白牆面是巴黎大皇宮的標誌。圖／香奈兒提供
灰綠色金屬結構與優雅乳白牆面是巴黎大皇宮的標誌。圖／香奈兒提供
巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供
巴黎大皇宮的正廳自2005年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地。圖／香奈兒提供

巴黎 香奈兒

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