日本「鳥貴族」全台首家開賣！ 排隊50人、頭香客等3.5小時
來自日本的連鎖平價居酒屋「鳥貴族」，將於9月20日正式在台開幕，並自9月15日下午14:00開始試營運，且開賣前門口就已經聚集約50人等候用餐，可見鳥貴族的超高人氣。
創業近40年的「鳥貴族」是日本知名的連鎖平價居酒屋，最大的特色，就是以均一價格提供多樣化的串燒（含稅360日圓），並且使用高品質的國產雞肉作為食材，還有鐵板料理、炸物等選擇，在日本擁有超過600間分店。
全台首間鳥貴族位於新光三越台北南西一館5樓，為中山商圈再添新亮點。全店共提供102席座位，全品項超過100種，均一價為「100元」，試營運期間營業時間為14:00～21:00，待9月20日正式開幕後，則配合百貨公司時間營運。
試營運首日，儘管是下午14:00才開放入場，但現場仍匯聚約50名民眾排隊。其中全台首入場的為部落客「ㄩㄐ吃透透」、「ALICE采采」與媽媽。他們表示，自己去過日本多次，但一直沒有機會品嚐鳥貴族，所以此次正式登台之後也專程前來用餐，並於早上10:30就到現場排隊。最想嘗試招牌的雞翅、雞肉串等餐點。
鳥貴族表示，店內的醬汁、原物料、硬體設備、裝潢都是比照日本規格，在台呈現原汁原味的風味。試營運期間的菜單與正式營運相同，但仍需視現場供應狀況為主。
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