瑪格羅比穿上香奈兒經典N°5香水 最當代女性的味道

香奈兒（CHANEL）宣布因演出「芭比」一角聞名的好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie），自2018年3月成為香奈兒品牌大使後，如今將加入擔任經典香奈兒N°5全新形象大使，所主演全新形象影片將於2024年10月中旬全球曝光。

瑪格羅比近年演出角色多樣化之外，亦全力響應為女性發聲。自2013年開始，她所演出的諸多角色都深植人心，例如在《華爾街之狼》中大膽無畏的少婦、《從前，有個好萊塢》的莎朗蒂、《巴比倫》中年輕好強的女性角色，首度入圍奧斯卡的《老娘叫譚雅》以及橫掃全球票房、又一舉入圍八項奧斯卡提名的《芭比》。

除了螢光幕前的演出，瑪格羅比也攜手她自己創辦的製片公司LuckyChap攜手發展諸多電影和電視專案，這些作品皆圍繞著她們的核心理念—致力於挖掘與聲援女性故事、女性聲音，以及扶持新興電影工作者，其中包括她親自演出的《老娘叫譚雅》。