瑪格羅比穿上香奈兒經典N°5香水 最當代女性的味道
香奈兒（CHANEL）宣布因演出「芭比」一角聞名的好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie），自2018年3月成為香奈兒品牌大使後，如今將加入擔任經典香奈兒N°5全新形象大使，所主演全新形象影片將於2024年10月中旬全球曝光。
瑪格羅比近年演出角色多樣化之外，亦全力響應為女性發聲。自2013年開始，她所演出的諸多角色都深植人心，例如在《華爾街之狼》中大膽無畏的少婦、《從前，有個好萊塢》的莎朗蒂、《巴比倫》中年輕好強的女性角色，首度入圍奧斯卡的《老娘叫譚雅》以及橫掃全球票房、又一舉入圍八項奧斯卡提名的《芭比》。
除了螢光幕前的演出，瑪格羅比也攜手她自己創辦的製片公司LuckyChap攜手發展諸多電影和電視專案，這些作品皆圍繞著她們的核心理念—致力於挖掘與聲援女性故事、女性聲音，以及扶持新興電影工作者，其中包括她親自演出的《老娘叫譚雅》。
身為一位會為自己開創新局的女性，香奈兒認為，她巧妙融合力量與靜謐的超凡氣質在各方面皆與標誌性N°5香水完美契合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言