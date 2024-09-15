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蘇菲特納變魔術！為LV最新翻面NEVER FULL包幽默演出
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Neverfull包，推出17年來，名字有趣又令人難忘，時尚且兼具實用性的托特包型，展現了路易威登的百搭精神和雋永設計，一直是人們日常使用的經典款式。今日路易威登將這款深受人們喜愛的Neverfull包改頭換面，將於9月20日推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out。
實用為此包的重點。外觀搶眼又富有新意的Neverfull Inside Out，可以翻轉換面，讓原本的包身內側呈現在大家眼前。原本隱藏在內、印著品牌著名圖章的內袋，則變成包身的獨特細節。Neverfull Inside Out的包身內襯十分耐磨，無論如何使用都無須擔心，附加的掛鉤可以將尺寸較大的MM包款變身為梯形的Hobo造型，令人驚艷。
MM尺寸包款，隨附提供不同的背法的多功能背帶。包身外側為經典Monogram圖案的包款，內側搭配黑色和棕色粒面皮革；全布料款式則使用塗層帆布搭配番紅花色、紅色和深粉紅色等三種顏色鮮豔的布質內襯。除了常賣的實用中尺寸，季節限定款大尺寸版本Neverfull Inside Out GM，將隨下個月亮相的全新Flight Mode系列一起推出。
尺寸較小、以內部之拉鍊小袋為設計特色的Neverfull Inside Out BB，在將包身翻過來之後，拉鍊小袋即變成包身外側的招牌細節。小巧別緻，有多種顏色的皮革可以選擇，包括黑色、深卡其色和深粉紅色。搭配全新的Monogram可拆式背帶，適合單肩背或斜背。
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