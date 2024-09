蘇菲特納變魔術！為LV最新翻面NEVER FULL包幽默演出

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)的Neverfull包,推出17年來,名字有趣又令人難忘,時尚且兼具實用性的托特包型,展現了路易威登的百搭精神和雋永設計,一直是人們日常使用的經典款式。今日路易威登將這款深受人們喜愛的Neverfull包改頭換面,將於9月20日推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out。

實用為此包的重點。外觀搶眼又富有新意的Neverfull Inside Out,可以翻轉換面,讓原本的包身內側呈現在大家眼前。原本隱藏在內、印著品牌著名圖章的內袋,則變成包身的獨特細節。Neverfull Inside Out的包身內襯十分耐磨,無論如何使用都無須擔心,附加的掛鉤可以將尺寸較大的MM包款變身為梯形的Hobo造型,令人驚艷。

MM尺寸包款,隨附提供不同的背法的多功能背帶。包身外側為經典Monogram圖案的包款,內側搭配黑色和棕色粒面皮革;全布料款式則使用塗層帆布搭配番紅花色、紅色和深粉紅色等三種顏色鮮豔的布質內襯。除了常賣的實用中尺寸,季節限定款大尺寸版本Neverfull Inside Out GM,將隨下個月亮相的全新Flight Mode系列一起推出。