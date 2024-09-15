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蘇菲特納變魔術！為LV最新翻面NEVER FULL包幽默演出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Neverfull包，推出17年來，名字有趣又令人難忘，時尚且兼具實用性的托特包型，展現了路易威登的百搭精神和雋永設計，一直是人們日常使用的經典款式。今日路易威登將這款深受人們喜愛的Neverfull包改頭換面，將於9月20日推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out。

實用為此包的重點。外觀搶眼又富有新意的Neverfull Inside Out，可以翻轉換面，讓原本的包身內側呈現在大家眼前。原本隱藏在內、印著品牌著名圖章的內袋，則變成包身的獨特細節。Neverfull Inside Out的包身內襯十分耐磨，無論如何使用都無須擔心，附加的掛鉤可以將尺寸較大的MM包款變身為梯形的Hobo造型，令人驚艷。

MM尺寸包款，隨附提供不同的背法的多功能背帶。包身外側為經典Monogram圖案的包款，內側搭配黑色和棕色粒面皮革；全布料款式則使用塗層帆布搭配番紅花色、紅色和深粉紅色等三種顏色鮮豔的布質內襯。除了常賣的實用中尺寸，季節限定款大尺寸版本Neverfull Inside Out GM，將隨下個月亮相的全新Flight Mode系列一起推出。

尺寸較小、以內部之拉鍊小袋為設計特色的Neverfull Inside Out BB，在將包身翻過來之後，拉鍊小袋即變成包身外側的招牌細節。小巧別緻，有多種顏色的皮革可以選擇，包括黑色、深卡其色和深粉紅色。搭配全新的Monogram可拆式背帶，適合單肩背或斜背。

路易威登黑色款Neverfull Inside Out BB包。圖／路易威登提供
路易威登黑色款Neverfull Inside Out BB包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登深色款Neverfull Inside Out BB包。圖／路易威登提供
路易威登深色款Neverfull Inside Out BB包。圖／路易威登提供
路易威登黃色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登黃色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登紅色配米色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登紅色配米色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登將推出全新可雙面使用的Neverfull Inside Out包。圖／路易威登提供
路易威登藍色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登藍色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登紅色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登紅色款Neverfull Inside Out MM包。圖／路易威登提供
路易威登深粉紅色款Neverfull Inside Out BB包。圖／路易威登提供
路易威登深粉紅色款Neverfull Inside Out BB包。圖／路易威登提供

粉紅色 黑色

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