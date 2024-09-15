漲價潮擋不住人氣！阜杭豆漿聲量破萬 連善導寺站也要改名？

位於華山市場的阜杭豆漿，不管平日、週末常大排長龍，蛋餅、燒餅、油條、豆漿等傳統早餐，深受國人及外國觀光客的喜愛，即使需要排上數小時，仍有許多人願意等候。一名網友日前在 PTT 發文，他認為阜杭豆漿只是普通早餐店，但每次想吃時卻總看到長長的排隊人潮，讓他不禁好奇「阜杭豆漿的魅力在哪裡？」最近，他發現排隊的遊客變少了，等候時間縮短，不禁讓他疑問：阜杭豆漿的人氣是否開始下滑？

名副其實還是羊群效益？食物以外這兩點也是關鍵

阜杭豆漿的魅力在哪裡？許多網友熱情推薦招牌豆漿、燒餅、油條等經典品項，認為這家老字號早餐店確實美味，值得排隊：「（豆漿）真的用黃豆每日新鮮煮出來」、「從高中吃到現在快30年了，豆漿好喝，厚餅蛋好吃」、「燒餅嚼到後面會有甜味，這個很厲害」、「油條可以做得跟Mr.Donuts甜甜圈一樣有Q度，大概只有他們了」。

除了食物本身，網友也表示「品質穩定」與「環境衛生」是他們願意持續光顧的關鍵原因：「說到乾淨衛生還是會選阜杭」、「品質穩定、廚房夠大、出餐夠快」、「乾淨快速以外 還真沒幾家比他好吃的」。

然而，也有反對聲音，認為阜杭豆漿的名氣超過實際美味，排隊效應吸引了人潮：「有人排隊就是魔力」、「羊群效應，因為要排隊所以覺得好吃」、「不要說了，我今天早上五點半過去，人就排到忠孝東路側了」、「排隊，台北人就愛排隊」、「是真的好吃，但專程排隊不值得」。

漲價、排隊皆創下聲量高點 明年善導寺站改名叫阜杭豆漿？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

阜杭豆漿創立於1958年，至今已走過半世紀，一直以來因食物美味及誇張的排隊人龍引起高度討論。 《房產溫度計》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統顯示，近一年（2023/09/13～2024/09/11）關於「阜杭豆漿」的網路聲量，共有9425筆，聲量最高點出現在2024年4月10日，阜杭豆漿再度漲價。

資深媒體人黃揚明於 臉書專頁 分享漲價情況，發現含蛋品項在2023年4月漲價5元後，時隔一年再次漲價，豆漿、 糙米漿、鹹豆漿等6大品項全漲5元。不少網友無奈表示，阜杭豆漿僅是早餐店但價格越來越貴，但相信對阜杭豆漿的排隊人潮不會造成太大的影響，「排成這樣漲五元太少了」、「我要吃厚餅，即使一顆漲到100塊，也要雙向奔赴」、「就算漲50%也一堆人排」、「沒漲50都算便宜」。

旅人作家藍白拖5月時曾在 臉書專頁 分享阜杭豆漿的排隊人潮，人群直接排到捷運站出口，距離阜杭豆漿本店至少有兩百公尺，讓藍白拖驚嘆：「太誇張」，也創下774筆網路聲量。更有網友逗趣於臉書建立 活動 ：2025年1月1日「把善導寺站改名叫阜杭豆漿站」，吸引1754人幽默回覆表示有興趣參加相關活動。

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