中秋滿街烤肉香？2024全台燒烤連鎖店人氣TOP 10

攻佔肉食主義的味蕾！

中秋節將至，跟朋友們吃著燒烤，配上冰啤酒圍在一起談天說地，是享受美好夏季時光最愜意的方式，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，每日更新「燒烤連鎖」口碑聲量排行榜，這次調查全台網路討論熱度最高的十家燒烤連鎖店，不管是燒肉、烤肉還是串燒，各式各樣的肉類絕對能滿足你！

大口咬下肉片，鮮嫩的口感中爆出豐盈的肉汁，迷人的滋味衝擊著味蕾，快一起來揭曉2024全台燒烤連鎖店人氣TOP 10，趕快揪朋友們手刀訂位起來！

NO.10 森森燒肉 Morimori yakiniku

身在燒肉一級戰區台中的「森森燒肉」是在地人大推的燒肉店，雖然人氣沒有屋馬、茶六來得高，但用餐時間仍然很難訂到位，相比其他燒肉店，森森的肉量更多，使用較為厚工的炭火，桌邊會有專業的服務人員幫忙烤，不用擔心把肉品烤壞，肉質吃起來相當鮮嫩多汁。

除此之外，店內的buffet也被許多人稱讚，各種配料像是生菜、杏鮑菇、泡菜都可以無限續，甜點的部分也非常用心，有法式塔、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾等多到數不清的甜品，顧客可以根據自己的喜好去挑選，被冠上「燒肉界的法式甜點店」的美譽一點也不為過。

NO.9 Oh my!原燒 日式燒肉

「Oh my!原燒」為王品集團旗下歷久不衰的知名燒肉餐廳，一直是燒肉餐飲市場中的領導品牌，以鮮明的紅白色調作為主視覺，凸顯年輕感，透過日式潮流裝潢，吸引許多年輕客群。原燒在全新升級後，肉品等級提升，套餐選擇也更加多樣化，多達6種不同口味沾醬漬物，能夠組成多種搭配方式，讓吃燒肉添加更多趣味。

另外，原燒的招牌50cm美國prime鑽切牛也是必點之一，以鑽石切割法將牛肩胛處理成一整條牛肉條，一頭牛僅10份，號稱肉質外酥內嫩，口感更具嚼勁，原燒長年下來保持著高品質，成為消費者一訪再訪的口碑餐廳，「每次生日聚餐的首選」、「從小吃到大的味道都沒變」、「小資族也能負擔的價格」。

NO.8 老乾杯

翻攝FB／老乾杯

「老乾杯」為乾杯集團2009年台北信義區開第一間店，從肉品批發加工、連鎖餐飲、食品零售事業等，發展一條龍供應鏈的模式，牛肉經過40天左右的熟成，從牧場到餐桌，堅持全程低溫冷藏。有別於年輕豪放的「乾杯燒肉」，「老乾杯」專為年齡層較高的頂流人士所設計，希望食客能在成熟內斂的用餐空間，享用上選頂級燒肉，是一個專屬經過歲月洗鍊的「成熟大人的聖地」。

「老乾杯」連續三年獲得米其林餐盤推薦，更是是首間入選米其林指南的燒肉店，品牌職人們投入時間精力致力於牛肉的研究，將整頭和牛以一頭燒的模式來處理，嚴選頂級日本和牛及澳洲和牛，開發出各種分切方法及老乾杯獨門吃法，創始招牌經典的雞釜飯，從台灣到上海，至今仍受到熱烈迴響，精煉日本傳統釜飯料理，是在感受過牛肉豐裕口感後，必點的一道完美結尾，熟客們表示「真的是最頂級的燒肉店」、「有專人燒烤，服務很全面」、「每次去品質都很固定」。

NO.7 碳佐麻里精品燒肉

有「燒肉界南霸天」之稱的「碳佐麻里」，被評為南台灣最好吃的燒肉店之一，碳佐麻里2002年於台南府前路發跡，創立初衷是希望能展現出充滿人情味台南古都。該店堅持採用高級炭精木炭，肉品也都是現點現切，保留新鮮食材風味，再透過獨門特製蔬果醬汁，提升口感美味昇華。店面裝潢整體大氣時尚，每桌座位都用隔間分開，不怕互相打擾，用餐環境相當舒服。除了上選的多種肉品，也提供各類飯食，如壽司、石鍋拌飯等，非常適合朋友、家庭聚餐，當地人都讚道，「來台南必吃的燒肉店」、「服務人員都很親切」、「環境氛圍非常棒」。

NO.6 燒肉同話 Chagether Yakiniku

翻攝FB／燒肉同話

「燒肉同話」為85ºC旗下這一鍋集餐飲集團的品牌，全台有3間分店，是台灣數一數二的高級燒肉店，空間設計以輕工業風結合時尚元素打造，並融入環保概念，回收酒瓶再利用，成為獨特的牆面裝置藝術。

嚴選高品質的食材，強調更好與更美味，包含牛奶油般絲滑柔嫩的澳洲頂級、鮮甜飽美的水產和甘甜順口當季時令蔬果等，菜單上其中最知名的品項就是會冒出乾冰的肉肉摩天輪，可以一次吃到牛板腱、無骨牛小排、牛翼板、橫隔膜、厚切牛舌等牛肉，浮誇系的擺盤吸引許多饕客紛紛朝聖。

NO.5 胡同燒肉

翻攝FB／胡同燒肉

2005年從台北市東區小巷發跡的「胡同燒肉」，算是台北老字號的質感燒肉店，當時台北大多盛行吃到飽的燒烤店，「胡同」與市場做出區隔，提供精緻、私密、專業與高服務性質，在台北夜場打出名號，讓下班的社會人士也有地方小酌吃宵夜，因而成為台北精緻燒肉的代名詞，目前全台已有14間分店。

「胡同」是對中國北京老城區住宅之間窄巷的特有稱呼，各分店的名稱衍生為「古月同」、「壺同」、「衚同」、「醐同」、「瑚同」、「箶同」、「湖同」等形音變化而成，多年來都堅持烤網烤過一次就必須更換，低溫處理及保存食材，以及數十位資歷精深的肉品修清師傅，在耗損率將近5成的情況下，仍堅持提供最頂級的肉品，死忠的回頭客們都表示，「店內氛圍讓人舒服又放鬆」、「是台北人心中NO.1 的燒肉店」、「從肉品到服務都有把關到」。

NO.4 本格和牛燒肉放題

「本格」為築間集團旗下的燒肉品牌，主打和牛吃到飽，有高達30種以上的肉類與海鮮，自助吧也有數十種的蔬菜、火鍋料、飲品和冰淇淋口味，你想的到的品項應有盡有，肉品部分的水準更是不在話下，和牛的油花分布均勻，肉汁鮮甜又入口即化，嗜肉的食客絕對會著迷不已，網友紛紛評道，「吃到飽的品質還能這麼高」、「沒看過這麼澎湃的自助吧」、「居然不破千價格就能吃到和牛」。

NO.3 茶六燒肉堂

翻攝FB／茶六燒肉堂

被稱為最難訂位的「茶六」是台中的超人氣知名頂級燒肉店，以高品質肉品和優良服務聞名，從店面外觀就能看出輕井澤集團的風格，標配的流動水池，配上木質調的裝潢，讓整體氛圍相當大氣。除了肉質細緻柔嫩的和牛，包含草蝦與生食級干貝的海鮮拼盤也非常有水準。

「茶六」菜單中討論度最高的就是各式各樣的甜點品項，不管是造型逗趣的綿綿冰還是浮誇系的奶蓋蛋糕，都能感受到滿滿的用心，被網友戲稱是「被燒肉耽誤的甜點店」。

NO.2 焼肉スマイル（燒肉Smile）

翻攝FB／焼肉スマイル（燒肉Smile）

社恐的你也會怕一個人去吃燒肉嗎？築間餐飲集團旗下的「燒肉SMILE」是專為個人燒肉所打造，更是少數營業到凌晨的燒肉店，品牌以人為本做為發展核心理念，希望能傳遞輕鬆自在開心的用餐氛圍，多元化套餐選擇，讓每位顧客都能隨心組合，從挑選肉品到醬汁調配，層層嚴格把關，完全體現日本職人精神。「燒肉SMILE」的店面明亮寬敞，每區座位都有隔間和專屬的烤爐，讓你能一個人自在的烤肉，自助吧也有提供各式生菜沙拉、霜淇淋、冰沙，飲料採無限暢飲，去過的顧客都說，「不用再怕一個人吃燒肉了」、「這個價格能吃到這麼多種類很實在」、「實現我的單人宵夜自由了」。

焼肉スマイル（燒肉Smile）的聲量在8月6日衝上最高峰，單日突破2千筆，有民眾爆料到燒肉Smile用餐時，聞到芝麻冰淇淋及烤爐下方飄出「臭酸味」，台北市衛生局前往稽查後，現場發現2項衛生缺失，此消息引起不少消費者的食安疑慮。

NO.1 屋馬燒肉

翻攝FB／屋馬燒肉

鼎鼎大名的「屋馬燒肉」被稱為全台最強燒肉店，用餐時段總是排著滿滿的人潮，至少要提前一個月才能訂到位。「屋馬」目前有8間分店，每間店面裝潢都相當氣派，擺放著多個裝置藝術，充滿濃濃的藝術氣息，店內的空間寬敞明亮，有多間獨立包廂，服務也很到位。餐點部分除了有必點的海鮮粥，每道肉品不僅分量多也很新鮮，口感彈嫩又多汁，一入口就在嘴中化開，豐盈的肉汁帶給味蕾最頂級的享受，常客們都讚道，「是一生一定要吃的燒肉店」、「CP值真的很高」、「很值得等待的味道」、「每次走進去都覺得像是美術館」。

今（2024）年「屋馬燒肉」聲量的最高峰為8月25日，共計1715筆，屋馬在官方臉書上宣布「出走」發源地台中，預計在全台設立3百多間快閃店，讓各地都能吃到正宗屋馬的味道，引起眾多燒肉迷們暴動。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年09月10日，近1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

《網路溫度計DailyView》

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