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DIOR小公主JISOO全新代言影片釋出！超純淨素顏極簡美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供

因為是代表法國贈與黛安娜王妃而得名的Lady Dior包款，不僅是Dior優雅的代名詞，更因世代傳承的傳奇故事成為令人嚮往的具標誌性意義經典包款。每一季，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri透過源源不絕的創意巧思重新詮釋，重新全是永恆的優雅風格。品牌更邀請全球時尚與美妝品牌大使JISOO率性演繹最新形象廣告，秉持極簡主義，透過黑白對比的強烈視覺效果，彰顯JISOO的獨特魅力。

Lady Dior凝聚品牌設計精神、秉承工坊精湛工藝，無疑是Dior 的核心DNA。提包採用精緻皮革製作，點綴標誌性籐格紋絎縫，建築般線條搭配圓潤的半弧形手把，經典的輪廓線條，透過精心設計的細節裝飾，包含「D、I、O、R」金屬吊飾——致敬迪奧先生的幸運飾物——彰顯歷久不衰的時尚美學精髓。

這系列散發搖滾氣息的形象照由攝影師Bibi Borthwick掌鏡，在充滿態度、活力與生命力的鏡頭下，可見身兼歌手與演員身分的JISOO搭配不同風格的 Lady Dior提包，自信傳遞自我風格，體現多元面相的現代女性氣質。

LADY DIOR黑色小牛皮鉚釘邊飾中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
LADY DIOR黑色小牛皮鉚釘邊飾中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
LADY DIOR黑色爆裂紋小牛皮珍珠孔眼鉚釘中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
LADY DIOR黑色爆裂紋小牛皮珍珠孔眼鉚釘中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
LADY DIOR 黑色小牛皮鉚釘裝飾籐格紋中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
LADY DIOR 黑色小牛皮鉚釘裝飾籐格紋中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
JISOO演繹全新LADY DIOR形象廣告。圖／DIOR提供
LADY DIOR極致霧黑小牛皮籐格紋小型提包，19萬5,000元。圖／DIOR提供
LADY DIOR極致霧黑小牛皮籐格紋小型提包，19萬5,000元。圖／DIOR提供
LADY DIOR黑色小牛皮鉚釘中型提包，價格未定。圖／DIOR提供
LADY DIOR黑色小牛皮鉚釘中型提包，價格未定。圖／DIOR提供

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