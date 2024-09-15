DIOR小公主JISOO全新代言影片釋出！超純淨素顏極簡美

因為是代表法國贈與黛安娜王妃而得名的Lady Dior包款，不僅是Dior優雅的代名詞，更因世代傳承的傳奇故事成為令人嚮往的具標誌性意義經典包款。每一季，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri透過源源不絕的創意巧思重新詮釋，重新全是永恆的優雅風格。品牌更邀請全球時尚與美妝品牌大使JISOO率性演繹最新形象廣告，秉持極簡主義，透過黑白對比的強烈視覺效果，彰顯JISOO的獨特魅力。

Lady Dior凝聚品牌設計精神、秉承工坊精湛工藝，無疑是Dior 的核心DNA。提包採用精緻皮革製作，點綴標誌性籐格紋絎縫，建築般線條搭配圓潤的半弧形手把，經典的輪廓線條，透過精心設計的細節裝飾，包含「D、I、O、R」金屬吊飾——致敬迪奧先生的幸運飾物——彰顯歷久不衰的時尚美學精髓。