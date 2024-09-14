金世正現身Longchamp風格派對 甜曬全新「蘆葦」包

風格需要時刻更新，一如人也需要隨時補充能量、提升自我。法國品牌Longchamp日前舉辦了「Energy By Longchamp瓏驤能量補給站」開幕派對，派對現場除打造了四日限定的體驗館，再邀請品牌代言人韓星金世正與歌手盧廣仲、女星李沐一同現身，展現Longchamp的輕快豐沛能量。

作品包含《社內相親》、《驅魔麵館》的韓星金世正在活動中展現超親民身段，加上黑色連身短裙中的透膚奔馬圖案設計，小秀性感、大方優雅。女星李沐除了橘色和服外套搶眼，手上更提取和金世正同系列的Le Roseau包、甜美活力。盧廣仲不僅軍綠色長版大衣有型、手上Cabas Longchamp手提包並加掛籃球零錢包，展現大男孩的童心、隨時活力走跳。

「Energy By Longchamp瓏驤能量補給站」是以「Team Spirit」為主題，展現Longchamp 2024秋冬新品，並規劃新鮮蔬果吧、體能區、心靈區與時尚造型區四大主題，帶人以拳擊體驗、生命靈數分析、美甲與穿搭，喚醒能量、為風格充電也升級。

現場最強亮點更有一只全新上市的Le Roseau包款系列，其中Le Roseau為法語的蘆葦，其經典的竹節扣環是設計亮點，同時還可自由搭配絲巾或扣飾展現個人風格。包款共三種尺寸，可輕巧置放手機、又或是收納筆電成為上班隨行，並有土褐、白紙、栗子、淺綠色、青瓷綠和橙色等豐富配色。

Energy By Longchamp瓏驤能量補給站已由即日起開展，活動由即日至9月17日（二）為止，可洽線上預約：https://www.accupass.com/go/EnergyByLongchamp。