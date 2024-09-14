快訊

大雷雨炸台中！水淹輪胎高、公車道成泳池 民眾：可請司機開救生艇來載了

地牛翻身！15:36台東規模4.1地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

金世正現身Longchamp風格派對 甜曬全新「蘆葦」包

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Longchamp品牌代言人、韓星金世正。圖／Longchamp提供
Longchamp品牌代言人、韓星金世正。圖／Longchamp提供

風格需要時刻更新，一如人也需要隨時補充能量、提升自我。法國品牌Longchamp日前舉辦了「Energy By Longchamp瓏驤能量補給站」開幕派對，派對現場除打造了四日限定的體驗館，再邀請品牌代言人韓星金世正與歌手盧廣仲、女星李沐一同現身，展現Longchamp的輕快豐沛能量。

作品包含《社內相親》、《驅魔麵館》的韓星金世正在活動中展現超親民身段，加上黑色連身短裙中的透膚奔馬圖案設計，小秀性感、大方優雅。女星李沐除了橘色和服外套搶眼，手上更提取和金世正同系列的Le Roseau包、甜美活力。盧廣仲不僅軍綠色長版大衣有型、手上Cabas Longchamp手提包並加掛籃球零錢包，展現大男孩的童心、隨時活力走跳。

「Energy By Longchamp瓏驤能量補給站」是以「Team Spirit」為主題，展現Longchamp 2024秋冬新品，並規劃新鮮蔬果吧、體能區、心靈區與時尚造型區四大主題，帶人以拳擊體驗、生命靈數分析、美甲與穿搭，喚醒能量、為風格充電也升級。

現場最強亮點更有一只全新上市的Le Roseau包款系列，其中Le Roseau為法語的蘆葦，其經典的竹節扣環是設計亮點，同時還可自由搭配絲巾或扣飾展現個人風格。包款共三種尺寸，可輕巧置放手機、又或是收納筆電成為上班隨行，並有土褐、白紙、栗子、淺綠色、青瓷綠和橙色等豐富配色。

Energy By Longchamp瓏驤能量補給站已由即日起開展，活動由即日至9月17日（二）為止，可洽線上預約：https://www.accupass.com/go/EnergyByLongchamp

李沐以米白色開襟針織上衣外搭亮橘色和服款式外套，甜美動感。圖／Longchamp提供
李沐以米白色開襟針織上衣外搭亮橘色和服款式外套，甜美動感。圖／Longchamp提供
Energy By Longchamp瓏驤能量補給站，已由即日起開展、並開放預約體驗。圖／Longchamp提供
Energy By Longchamp瓏驤能量補給站，已由即日起開展、並開放預約體驗。圖／Longchamp提供
Longchamp新款Le Roseau包共有多種尺寸與豐富配色，展現新時代的活力。圖／Longchamp提供
Longchamp新款Le Roseau包共有多種尺寸與豐富配色，展現新時代的活力。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau手提包栗色款，28,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau手提包栗色款，28,300元。圖／Longchamp提供
盧廣仲出席Longchamp活動時，以軍綠色長大衣搭配Cabas Longchamp手提包並加掛籃球零錢包，展現大男孩的童心。圖／Longchamp提供
盧廣仲出席Longchamp活動時，以軍綠色長大衣搭配Cabas Longchamp手提包並加掛籃球零錢包，展現大男孩的童心。圖／Longchamp提供
Energy By Longchamp瓏驤能量補給站開幕活動上，（左起）李沐、韓星金世正與盧廣仲皆受邀出席活動。圖／Longchamp提供
Energy By Longchamp瓏驤能量補給站開幕活動上，（左起）李沐、韓星金世正與盧廣仲皆受邀出席活動。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau手提包青瓷色款，24,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau手提包青瓷色款，24,900元。圖／Longchamp提供
各式運動器材與Longchamp包款一同並陳、展示輕快愉悅的法式生活風格。圖／Longchamp提供
各式運動器材與Longchamp包款一同並陳、展示輕快愉悅的法式生活風格。圖／Longchamp提供
從1990年代便問世的Le Roseau系列，今年全新改版，滿足不同生活機能需求。圖／Longchamp提供
從1990年代便問世的Le Roseau系列，今年全新改版，滿足不同生活機能需求。圖／Longchamp提供

品牌 女星

延伸閱讀

工作量超瘋狂！周湯豪認了「患恐懼症」：能量變很低

金世正抵台馬上秀台灣美食 9月13日現身Longchamp派對

影／金世正以品牌大使身分來台 明天將出席開展派對

盧廣仲的完美早晨公式 跟著音樂打造晨間咖啡 Me Time

相關新聞

金世正現身Longchamp風格派對 甜曬全新「蘆葦」包

風格需要時刻更新，一如人也需要隨時補充能量、提升自我。法國品牌Longchamp日前舉辦了「Energy By Long...

如何摘下米其林綠星？台灣6間永續餐廳特色大公開

自2020年起米其林指南加入綠星指標，台灣共有山海樓、小小樹食等6家店值得一嚐，他們為何能成功摘星呢？帶您一起去了解。

永遠的手搖霸主！屹立不搖逾20年 8大經典推薦果茶來了

身在水果王國，內行的台灣人就是要喝果茶！濃郁果香四溢，混搭現萃好茶，不可多得的美味讓手搖達人們一喝就愛上。

浪琴Legend Diver 65周年 復刻新品三認證一次全滿足

脫離陸地的限制、伴人潛入水下感受無邊樂趣，正是潛水表的迷人所在。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）旗下Legend D...

1元升級！盤點飯店秋遊專案 台南遠東府城小吃送到房

迎接初秋到來，各大飯店住房專案結合美食與好禮，讓度假變得更有趣。

台灣唯一入選！遠雄悅來蛻變「亞洲領先家庭渡假村」

遠雄悅來大飯店耗時3年、斥資4億完成蛻變工程，不僅翻轉國人對悅來20年的印象，同時一舉摘下「謬思設計獎」(Muse De...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。