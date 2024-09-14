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浪琴Legend Diver 65周年 復刻新品三認證一次全滿足

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
赤陶紅色的新款面盤，帶來歐洲、大自然、質樸生活的印象。圖／浪琴表提供
赤陶紅色的新款面盤，帶來歐洲、大自然、質樸生活的印象。圖／浪琴表提供

脫離陸地的限制、伴人潛入水下感受無邊樂趣，正是潛水表的迷人所在。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）旗下Legend Diver系列今年問世65周年，品牌發表全新款式並帶來潮水綠、赤陶紅與礫岩灰三種色彩面盤。表款具備了300米防水性能，同時再集合瑞士天文台（COSC）、ISO 764（防磁）與ISO 6425（防水）三重認證，全面升級。

近代潛水表除強調防水性能，可計算返回水面時間的旋轉表圈更是重要安全考量。Legend Diver的重要設計之一就是由第二個表冠以旋轉內側表圈刻度，除可避免誤觸、保護表冠，雙龍頭（表冠）的設計，也是經典設計風格。

2024新款Legend Diver腕表則是以39毫米精鋼表殼搭載了L888.6機芯，其中表款不僅具備300米防水性能，L888.6機芯本身的精準度已獲得瑞士天文台（COSC）認證，加上機芯採用矽材質游絲，因此防磁性能也通過了ISO 764的抗磁標準、以及整體符合ISO 6425的防水標準，其中ISO 6425的檢視除了抗震動、磁場、水氣凝結、腐蝕與溫度變化等因素外，再強調所符合的防水性能必須是標準值（以Legend Diver為例為300米）的額外25％壓力測試，因此在防水、防磁、精準上，三效合一。

表款近日已在台灣全面上市，並於浪琴表遠百A13名品店舉辦鑑賞活動，凡購買Legend Diver任一表款，可獲短皮夾一只。即日起至9月22日為止，凡於店內完成試戴還可獲紀念小禮一份，數量有限，可提前向浪琴表遠百A13名品店、去電預約，電話則為02-27253618。

Longines浪琴Legend Diver腕表，精鋼、39毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，11萬4,700元。圖／浪琴表提供
Longines浪琴Legend Diver腕表，精鋼、39毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，11萬4,700元。圖／浪琴表提供
封閉式後底蓋，並有潛水員的立體雕刻圖騰。圖／浪琴表提供
封閉式後底蓋，並有潛水員的立體雕刻圖騰。圖／浪琴表提供
雙重表冠一者用以調整時間、第二重用以調整表款內圈計時刻度，是浪琴Legend Diver腕表的功能特色。圖／浪琴表提供
雙重表冠一者用以調整時間、第二重用以調整表款內圈計時刻度，是浪琴Legend Diver腕表的功能特色。圖／浪琴表提供
浪琴表旗下Legend Diver系列65周年、並推出全新三只色彩新款，強調防水性能300米，並經瑞士天文台、ISO防磁與ISO 6425防水三重認證。圖／浪琴表提供
浪琴表旗下Legend Diver系列65周年、並推出全新三只色彩新款，強調防水性能300米，並經瑞士天文台、ISO防磁與ISO 6425防水三重認證。圖／浪琴表提供

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