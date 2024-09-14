浪琴Legend Diver 65周年 復刻新品三認證一次全滿足

脫離陸地的限制、伴人潛入水下感受無邊樂趣，正是潛水表的迷人所在。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）旗下Legend Diver系列今年問世65周年，品牌發表全新款式並帶來潮水綠、赤陶紅與礫岩灰三種色彩面盤。表款具備了300米防水性能，同時再集合瑞士天文台（COSC）、ISO 764（防磁）與ISO 6425（防水）三重認證，全面升級。

近代潛水表除強調防水性能，可計算返回水面時間的旋轉表圈更是重要安全考量。Legend Diver的重要設計之一就是由第二個表冠以旋轉內側表圈刻度，除可避免誤觸、保護表冠，雙龍頭（表冠）的設計，也是經典設計風格。

2024新款Legend Diver腕表則是以39毫米精鋼表殼搭載了L888.6機芯，其中表款不僅具備300米防水性能，L888.6機芯本身的精準度已獲得瑞士天文台（COSC）認證，加上機芯採用矽材質游絲，因此防磁性能也通過了ISO 764的抗磁標準、以及整體符合ISO 6425的防水標準，其中ISO 6425的檢視除了抗震動、磁場、水氣凝結、腐蝕與溫度變化等因素外，再強調所符合的防水性能必須是標準值（以Legend Diver為例為300米）的額外25％壓力測試，因此在防水、防磁、精準上，三效合一。