1元升級！盤點飯店秋遊專案 台南遠東府城小吃送到房

迎接初秋到來，各大飯店住房專案結合美食與好禮，讓度假變得更有趣。

台南遠東香格里拉即日起推出三大住房專案，包括加價1元即可升級享受豪華閣貴賓廊尊榮禮遇、府城必吃小吃直送客房的「三天兩夜奢華旅程」，以及可享加購高鐵票78折的「臺南400．古都美食巡禮」。其中，加價1元立即升級貴賓廊專屬禮遇，每房每晚4,401元起(原價約20,790元起，約21折)，保證入住29樓至37樓的特選尊榮客房，城市美景盡收，是最大亮點。

台南晶英則與位於酪梨之鄉、屏東大內區的（左岸幸福莊園）合作，帶領旅人於9至10月、每周六上午到園區參加兩小時食農體驗，還可以親手採摘有機酪梨、品嘗莊園特製新鮮營養的酪梨餐盒。兩人入住每晚6,999元起，假日出遊搭配高鐵享車票85折優惠。

秋遊台南，不可錯過古都的美味佳餚。捷絲旅台南虎山館聯手台灣高鐵、即日起推出「臺南400．古都美食巡禮」住房專案，10月1日至12月31日雙人入住鼓悦客房，兩天一夜每房2,799元起，加贈奇美食品幸福工廠500元伴手禮折抵券，連續入住兩晚，可免費享一日飯店自助式早餐，品嘗台南風味料理，透過官網訂房加購高鐵票享78折起優惠。捷食藝餐廳也特別推出「松葉蟹天婦羅日式炊飯套餐」，即日起至11月30日、每套498元，房客免收一成服務費。

為搶秋季養生旅遊商機，台北凱達大飯店攜手台灣知名漢方茶飲品牌「樂木集Lomoji」推出「溫潤‧生活」住房專案，即日起至10月31日，平日雙人成行每晚2,488元起，前100名訂房者加贈漢方療癒套組，每月再加碼抽SPA級溫感足浴禮盒、漢方茶暖心茶器禮盒等好禮。此外，專案入住，還可參加「秋遊凱達」抽獎活動，預計將抽出總價值萬元以上的熱銷禮盒，獎項包含養生漢方茶品「漢方茶暖心茶器禮盒」，以及在家也能輕鬆做SPA的「溫感足浴禮盒」。