台灣唯一入選！遠雄悅來蛻變「亞洲領先家庭渡假村」

遠雄悅來大飯店耗時3年、斥資4億完成蛻變工程，不僅翻轉國人對悅來20年的印象，同時一舉摘下「謬思設計獎」(Muse Design Awards)的「最佳景觀環境飯店」國際大獎，以及2024世界旅遊大獎（World Travel Award 2024）頒獎、台灣唯一入選的「亞洲領先家庭渡假村」。

國內飯店多以親子小家庭為主，為創造區隔與差異化，悅來看好「多代樂遊」新趨勢，提出悅來3E服務：Emotion親子共感、ESG永續旅行，以及Energy創議假期，並推出「全新悅來，盛裝出發」系列活動，邀約旅客分享20年的悅來回憶，更針對親子家庭、三代同遊、都會逃離及健康生活四種風格旅客，公開徵選6組「悅來體驗家」，免費體驗並分享悅來假期，宣告遠雄悅來正式亮相。

遠雄遊憩董事長武祥生表示，「翻轉，是悅來整改設計的最大軸線。我們因應多代同遊的趨勢，翻轉了建築設計、市場布局與部門架構，打破飯店原空間限制與旅遊固化思維，創造老少皆宜、各適其所的新旅遊提案。」他舉例，飯店南翼針對熟齡客群設計的發現客房與悅沐館(Le Space)，北翼為親子客群提供野奢露營風的探索客房與瑞奇活力館，三代旅客都能找到更適合自己的渡假模式，能團聚、更能自在旅行，在旅程中都不需要妥協。

此外，為了提升多代家庭的體驗感，遠雄悅來也將擁有270度海景的SPA館改造成親子同樂的「瑞奇活動館」，皮爾沙酒吧放置了AR互動攀岩牆等。

為實現多代樂遊、親子共感的Emotion體驗，不僅推出創意套裝的「1+1驚喜+回憶」住房專案，家族出行可選擇聯通房或探索+發現兩大主題客房，一次滿足保留隱私與團聚同歡的雙重需求，更推出一系列由「兒童做主」的體驗：從兒童辦理入住的「兒童當家」，探索客房提供讓兒童的「探索野餐籃」驚喜，到加入「金剛守衛隊」領取召集令、體驗遊戲闖關行程，完成後頒發守衛隊證書等。

英倫西餐廳也推出升級版兒童餐台，由可愛外型的「海洋小姐姐」陪伴兒童取餐，同時設計長輩與幼兒的專屬餐點，實現全齡化餐飲服務。