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晶華婚禮5大亮點！晶華軒、Lady M、Pierre Heme助攻

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
喜愛戶外證婚的新人，可加購五樓花園套房的證婚儀式，在寬敞的露臺上俯瞰公園的綠意。圖/晶華酒店提供
喜愛戶外證婚的新人，可加購五樓花園套房的證婚儀式，在寬敞的露臺上俯瞰公園的綠意。圖/晶華酒店提供

婚宴市場百家爭鳴，即將進入第四季，更是各家爭取明年訂單的關鍵時刻。台北晶華酒店近日宣布「2025年全新婚宴專案」，首度公開全新的軟硬體服務，並主打5大吸睛亮點，第一與唯一皆入列，在知名品牌助攻下，業績成長可期。

台北晶華酒店今年以「全面升級標配、另行加贈選配」的模式，推出的5大亮點，包括：免費贈送全台唯一、270度夢幻光雕投影布景，提供OAD餐飲評鑑、全台第一中餐廳—晶華軒菜色選單、紐約貴婦蛋糕Lady M甜點和「漫步雲端調酒吧」，另會依桌數致贈新人內含鑽石婚戒、喜餅等精品購物金的「麗晶精品婚禮卡」，還有法國傳奇甜品Pierre Heme閨密探房禮，以及國外麗晶、國內晶英蜜月行程安排等5大亮點。升級不加價、維持現有29,800元起的桌價，目標成為「五星級酒店、30桌婚宴場地的唯一首選」。

●少子化之下 現代婚禮更重體驗

「少子化」會重創婚宴市場？以時下婚宴場地選擇大增、但場次卻相對減少下，精緻高價、體驗非凡的婚宴愈成主流，這也成為五星級酒店的利基市場。以台北晶華酒店為例，2023年的婚宴桌數規模約20至30桌之間，場次雖較疫情前減少10%，但每場婚宴的平均消費卻成長了15%，表示新人願意付出更高的預算、打造專屬的婚宴。

觀察趨勢與結合過往經驗，晶華酒店決定2025年加碼提升專案的服務、菜色，以及周邊禮遇，主打30桌的首選場地。贈送光雕布景、強調ESG環保概念，並將知名粵菜餐廳晶華軒的主廚推薦菜列入婚宴菜單選項，升級甜點及迎賓酒會，同時連結與晶華共構的麗晶精品購物券，以及獨家法國甜品品牌和晶華國際酒店集團旗下各酒店的蜜月行程，提供獨一無二的婚宴服務。

●270度夢幻光雕投影 創造個人色彩

婚宴專案主打的場地是晶華酒店三樓的宴會廳，擁有兩層樓挑高自然天光以及全場無樑柱的氣派空間設計，開幕營運至今，一直都是極為搶手的婚禮宴客場地。

為求與時俱進，符合時下新人要求精緻獨特、個人化風格，晶華酒店推出全新裝置的270度夢幻光雕投影，以及最新的5G設備與EPSON高效投影機，打造沉浸式的浪漫氛圍，且有多種光雕場景與獨家光毯可供選擇，讓每一場婚宴都充滿獨特的個人色彩。

●晶華軒Ｘ Lady M 打造舌尖的幸福感

除了視覺上的感官享受，菜色的滿意度更是婚禮成功的關鍵。因此，菜單特別加入連續兩年榮獲國際級餐飲評鑑組織Opinionated about Dining (簡稱OAD)評鑑入榜的晶華軒中餐廳系列美饌，包括廣受饕客喜愛、美食家推崇的「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、軟嫩彈牙的「蔥麻澳洲和牛舌」，以及鹹香帶勁的「蝦籽花菇扣鵝掌」等頂級佳餚，湯品為滋補養生的「生磨杏汁燉芽白」，甜點則端出紐約貴婦蛋糕「Lady M」，以頂級美饌傳遞真切的幸福感。

迎賓酒會的品項更是全面升級，推出柯夢波丹（Cosmopolitan）、百香烏龍琴費士（Passionfruit Oolong Gin Fizz）、威士忌蘇打（High Ball）與長島冰茶（Long Island Iced Tea）四款特調滿足年輕一代的新人喜好，從視覺到味覺都能體驗不凡。

此外，全新婚宴專案的亮點之一，還包括由法國傳奇馬卡龍名店Pierre Hermé提供的閨密探房禮，增添奢華與甜蜜。

●麗晶精品婚禮卡購物金 一站式購足

晶華酒店也不只是一家酒店，業者發揮其觸角廣泛的縱效，結合旗下麗晶精品、超過50家國際精品品牌的優勢，依下訂桌數致贈相對應價值的「麗晶精品婚禮卡購物金」，新人可以在麗晶精品採購婚禮所需物品，不僅能選購國際巨星紅毯上最愛配戴的各式珠寶鑽飾，也可一次購足結婚必備的12禮行頭首選，以及客製化喜餅、賓客小禮，甚至是婚前新娘保養等，一站式滿足。

婚宴過後，也能延續幸福感，規劃蜜月行。晶華酒店結合國內外麗晶及晶英酒店的蜜月行程備選，國內包含台南與太魯閣晶英酒店，國外則有越南富國島麗晶酒店等選擇，行程也經過專業設計，從豪華住宿、浪漫晚餐、SPA體驗等，甜甜蜜蜜無縫接軌，讓新人們度過美好的蜜月時光。

地址：台北市中山北路2段39巷3號

電話：02-2523-8000轉宴會事業部

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

專案包含國外麗晶與國內晶英的蜜月安排。圖為越南富國島麗晶酒店，坐擁無敵海景、海天一色的泳池湖畔，再加上頂級SPA與健身房等休閒設施，打造難忘的蜜月時光。圖/晶華酒店提供
專案包含國外麗晶與國內晶英的蜜月安排。圖為越南富國島麗晶酒店，坐擁無敵海景、海天一色的泳池湖畔，再加上頂級SPA與健身房等休閒設施，打造難忘的蜜月時光。圖/晶華酒店提供
全新婚宴專案的亮點之一，法國傳奇馬卡龍名店Pierre Hermé提供的閨密探房禮，為婚禮增添奢華與甜蜜。圖/晶華酒店提供
全新婚宴專案的亮點之一，法國傳奇馬卡龍名店Pierre Hermé提供的閨密探房禮，為婚禮增添奢華與甜蜜。圖/晶華酒店提供
依下訂桌數會致贈相對應價值的「麗晶精品婚禮卡」，新人可以在麗晶精品進行婚禮採買，包含各式珠寶鑽飾、高級喜餅等。圖/晶華酒店提供
依下訂桌數會致贈相對應價值的「麗晶精品婚禮卡」，新人可以在麗晶精品進行婚禮採買，包含各式珠寶鑽飾、高級喜餅等。圖/晶華酒店提供
全新推出270度光雕投影造景，打造沉浸式的浪漫體驗。圖/晶華酒店提供
全新推出270度光雕投影造景，打造沉浸式的浪漫體驗。圖/晶華酒店提供
迎賓區全新打造「漫步雲端調酒吧」，提供四款精緻調飲，讓賓客從踏入會場那一刻，就沉浸在美好歡愉的氣氛。圖/晶華酒店提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎賓區全新打造「漫步雲端調酒吧」，提供四款精緻調飲，讓賓客從踏入會場那一刻，就沉浸在美好歡愉的氣氛。圖/晶華酒店提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
婚宴甜點為紐約貴婦蛋糕Lady M。圖/晶華酒店提供
婚宴甜點為紐約貴婦蛋糕Lady M。圖/晶華酒店提供

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