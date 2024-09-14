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金磚款Macallan原酒！鄧肯．泰勒稀有珍藏系列限量抵台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
鄧肯．泰勒特別推出稀有珍藏系列Macallan 1969/52（左）年及1991/33年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒。圖／英蓋爾洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鄧肯．泰勒特別推出稀有珍藏系列Macallan 1969/52（左）年及1991/33年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒。圖／英蓋爾洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創立於1938年的鄧肯．泰勒威士忌（Duncan Taylor），以承銷及收藏高品質且稀有的單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）原酒聞名於世，是優質獨立裝瓶廠。2024年適逢Macallan酒廠成立200週年，鄧肯．泰勒特別推出稀有珍藏系列（Rarest Reserve Collection）兩款絕世珍品——Macallan 1969/52年及1991/33年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒。

這兩款珍稀原酒裝瓶靈感，取自金磚的精美展示盒包裝，並以黑色天鵝絨禮袋保護，每款僅限量500瓶，是威士忌收藏家們夢寐以求的珍品。

鄧肯．泰勒「Macallan 1969/52年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒」先於美國波本桶陳年後，再放入西班牙Oloroso雪莉酒桶繼續熟成，歷經52年沉澱，於2021年裝瓶，展現出絕佳的風味層次。金黃琥珀色澤中，散發出濃郁果乾、香草和一絲煙燻橡木香氣。入口後，豐富的太妃糖、蜂蜜和烤杏仁風味充滿口腔，隨後是悠長而複雜的尾韻，帶有一抹黑巧克力與淡淡的香料辛香，令人回味無窮。

鄧肯．泰勒「Macallan 1991/33年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒」同樣在美國波本桶與西班牙Oloroso雪莉酒桶陳年，歷經33年歲月，展現出熱帶水果伴隨楓糖、黑巧克力的溫暖醇厚氣息，入口充滿太妃糖、溫和香料的美妙滋味，融合成熟水果、棉花糖香甜，彷彿置身於糕點店，優雅濃郁的牛奶與黑巧克力的悠長尾韻，在舌尖上久久不散。

其中，鄧肯．泰勒「Macallan 1969/52年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒」更於2024年7月在愛丁堡900週年慶祝活動首次亮相，由國王查理三世和王后卡蜜拉親自品飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄧肯．泰勒「Macallan 1969/52年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒」於2024年7月在愛丁堡900週年慶祝活動中首次亮相，由國王查理三世親自品飲。圖／英蓋爾洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鄧肯．泰勒「Macallan 1969/52年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒」於2024年7月在愛丁堡900週年慶祝活動中首次亮相，由國王查理三世親自品飲。圖／英蓋爾洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鄧肯．泰勒稀有珍藏系列Macallan 1969/52（右）年及1991/33年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒，單瓶容量100毫升。圖／英蓋爾洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鄧肯．泰勒稀有珍藏系列Macallan 1969/52（右）年及1991/33年單一桶單一麥芽威士忌珍稀原酒，單瓶容量100毫升。圖／英蓋爾洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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