Miu Miu Tales & Tellers計劃 女性自身與藝術的再探索
身為巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel Paris）公共計劃官方合作夥伴一員的Miu Miu近日宣布，將在Miu Miu時裝秀場、法國巴黎的「耶拿宮（Palais d ’Iéna）展開「Tales & Tellers」的計劃，透過座談、影片播放、行動，再次展現Miu Miu與女性、藝術密不可分的關係。
Miu Miu從2011年所推出的「女人的故事」（Women's Tales），是由女性電影製作人為主體，展現對女性的多樣性與浮華表象的觀點。從2011至2024以來，平均每一季（春夏／秋冬）都推出一部，至今已來到第28部「El Affaire Miu Miu」，並可於Miu Miu官方Youtube頻道上觀賞。
而「Tales & Tellers」計劃則是由跨領域藝術家Goshka Macuga發起、巴塞隆納當代藝術博物館館長Elvira Dyangani Ose召集；該專案計畫將邀請Miu Miu「女人的故事」（Women's Tales）的導演與藝術家對談，展現這28組故事背後的脈絡、成因、解構與反思。
該專案計劃將從2024年10月16至20日向公眾開放，如欲參加導覽與座談會？則可從10月3日起，於品牌官方網站：miumiu.com，開放線上註冊。
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