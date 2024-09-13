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台中大遠百周年慶開戰 業績目標挑戰42億元、年增6%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中大遠百周年慶開戰，今年業績目標挑戰42億元、年增6%。記者宋健生／攝影
台中大遠百周年慶開戰，今年業績目標挑戰42億元、年增6%。記者宋健生／攝影

遠百（2903）旗艦店台中大遠百周年慶，VIP預購即日起至9月18日開戰，獨家化妝品推薦，保健器材滿額贈送iPhone16，首波周年慶促銷檔期9月19日至10月8日，業績目標將挑戰42億元，較去年同期成長6%。

台中大遠百周年慶今年以「尋秘時尚島」為主題，要為消費者指南各大品牌新品，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行等商品，也結合全館超過800家品牌及11大銀行，聯手祭出促銷優惠、品牌日活動及餐飲好食券，以鞏固主顧客。

台中大遠百周年慶VIP預購期間，同享正檔優惠，祭出化妝品/內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送200元、9月19日至9月30日單筆1萬再加送200元；百貨服飾累計滿5,000送500元、累計滿5萬再加送700元。

9月19日至9月30日APP會員獨家加碼女/男/童裝單筆滿6,800加送200元；國際精品首12日單筆1萬送500元；精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000元；大家電則鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬送1,000元、保健器材單筆滿5,000送500元。

針對信用卡，周年慶加碼超值回饋，11大銀行聯手出擊全館單筆分6期6,000送200元、1萬送400元；10大指定銀行刷數位3C（含APPLE/MUJI），單筆分期1萬送500元。

台中大遠百精名品看好中部客群消費力，周年慶檔期亦舉辦精品店開幕，以及多場品牌鑑賞茶會，邀請消費者共襄盛舉。香港設計師品牌Cafuné隆重宣布，9月16日在台中大遠百舉辦快閃店，並推出獨家系列和滿額贈，凡購買兩個包包，即可獲贈品牌Camber Sling手機包乙個、更享指定包款享85折優惠。

Max Mara也祭出新品鑑賞會，完成指定任務還贈精美小點心；BARBOUR、DEVIALET、Y-3將於9月中陸續開幕。凡於2樓世界名品專櫃消費滿額即贈Chloe針管香水瓶、MICHAEL KORS香氛蠟燭、BALLY造型雨傘。

看準消費者對於化妝品的強大需求，台中大遠百周年慶推出首四日必搶明星商品，祭出上萬組獨家商品，集結各大品牌SKII、資生堂東京櫃、ESTEE LAUDER、sisley、LANCOME、LA MER、KIEHL'S及shu uemura等，聯合推出獨家回饋特惠組、指定商品下殺七折起。

周年慶 消費 遠百

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