燦坤iPhone 16系列線上預購5分鐘完售！這一款最夯

燦坤今天（9月13日）晚間8點開放iPhone 16系列新機線上預購，上線不到5分鐘即秒殺完售，成功預購結帳者9月20日開賣日保證取新機，同時可免費享有「蘋安無憂資料轉移服務」。燦坤表示，iPhone 16系列在維持與iPhone 15系列相同的官方售價基礎上，搭載了最先進A18晶片使性能達到跳躍式升級，同時導入Apple Intelligence智慧服務，首度新增相機控制按鈕、以及5倍變焦鏡頭配置，引起大量果粉爭相搶購，今年第四季將有望帶動近3年最強一波換機潮。

根據燦坤預購數據統計，這次新機預購銷售王為頂規旗艦款「iPhone 16 Pro Max」，其中以容量256GB規格最快售磬、第二則是512GB，顯見手機消費市場有逐漸向更大容量的高階機種前進趨勢，以滿足用戶對性能及容量的更高要求。而今年新增的新色「沙漠色鈦金屬」一推出便吸引大量果粉熱烈討論，榮登iPhone 16全系列最熱銷配色；iPhone 16及iPhone 16 Plus系列則是以新色「湖水綠色」及「湛海藍色」較受歡迎，容量選擇以128GB為首選。