重返北車商圈！誠品站前店今試營運 這8大美食將進駐

誠品生活（2926）重返台北車站商圈！誠品生活與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」13日登場試營運，位於忠孝西路「諾貝爾廣場」B1，由捷運台北車站地下街M6出口步行30秒即可抵達，全店以誠品經典木質色系打造沉靜溫潤氛圍，藏書量也與過往相當，同步提供擁百萬豐富書目的誠品線上eslite.com「到店取件免運費」服務，盡情閱讀充實通勤移動時光。

誠品指出，歡慶開幕，9月26日至10月31日於書店單日滿千元，憑大眾交通運輸至台北車站乘車證明（含高鐵、台鐵、台北捷運、機場捷運）即可現折50元。持學生證、周邊補習班課程講義或測驗試卷，以及書店單日不限金額發票享9折優惠。

此外，誠品生活站前店集結8大台日美食，包括可輕鬆享受日本和牛、超高CP值的「好饈鐵板燒」、道地台味爆炒火鍋「石研室」、日本最大連鎖豬排專門店「吉豚屋」、以多層次濃醇湯頭獲日本TBS電視台讚譽為拉麵四大天王的「麵屋武藏」、台式炸雞專家「頂呱呱」、創意客家料理「六堆伙房」，後續還有源自日本名古屋的「客美多咖啡」、提供多樣化異國料理的「莫凡彼餐廳」將陸續進駐。

誠品指出，位於大量學生與上班族川流不息的台北車站商圈，全新誠品生活站前店書店職人週週精選10本「非讀不可」新書，帶來指標推薦，書店入口「閱讀主題櫥窗」每月引薦趨勢議題選書及矚目作家，助您快速掌握世界脈動。

「輕閱讀」專區則蒐羅學生族群最愛的輕小說與漫畫新作第一時間上架，像是《葬送的芙莉蓮 13》、《排球少年》雜誌、《我的英雄學院 40》、《我推的孩子》插畫集等熱門動漫作品皆可飽覽，開幕期間還有日本短篇漫畫神作《驀然回首》鬼才作家藤本樹獨家作品展；兒童書區則有逾百本台灣主題繪本及賴馬、陳致元等在地繪本作家特色作品，歡迎讀者大手牽小手前來探索。