台北101觀景台登高賞月送月餅 加碼3大景點套票

隨著秋天到來，台北正式迎來一片秋高氣爽的迷人景色，以及最為人津津樂道的中秋團圓佳節。在此時節除了能夠一覽大台北的浪漫美景，更是享受台北101精彩活動的好時機，趕緊來看看台北101在這個秋天為您準備了哪些獨特的旅遊體驗吧！

歡慶中秋節，9月13日至17日，每天18～21點購票兩張登台北101觀景點，就送台北101中秋月餅一顆（口味隨機出貨，限量贈送），不僅可以到台北101秘境花園觀景台賞月與看夜景，還能品嘗月餅，感受濃濃的過節氛圍，馬上立即購票。

101攜手三大熱門景點 套票一次玩

到台北101不僅能登高賞景色，更攜手臺北市立動物園、貓空纜車及圓山大飯店，推出全新的年度景點暢遊優惠套票。能與家人好友一起觀賞動物，也能乘坐纜車用不同角度欣賞美景，甚至探索深具歷史意義的圓山密道。

台北101秘境花園觀景台與臺北市立動物園的套票，可以先到台北101觀景台俯瞰整個台北市區，之後前往臺北市立動物園，一起近距離觀察動物，學習保育知識，國人暢遊僅要468元，外籍旅客為630元。

台北101秘境花園觀景台與貓空纜車一日暢遊套票中，同樣可以從登高101角度欣賞台北美景，再前往貓空搭乘纜車，穿梭在自然景觀，用不同角度欣賞綠意盎然的山林風光，可在貓空站下車探索茶園與咖啡館，且一天內可以無限次搭乘貓空纜車，國人套票為620元，外籍旅客為800元。

另一個圓山東密道搭配台北101秘境花園觀景台的套票，不僅能登上台北101觀景台，欣賞城市多樣化風景，最特別是能到圓山大飯店探索神秘的東密道，建立於1970年代，全長全長67公尺，擁有84個階梯，首次對外開放，能深入了解密道的歷史和建造秘辛，是場獨特的體驗，相關套票中，國人全票1,320元，兒童票750元；外籍旅客全票1,500元，兒童990元，馬上線上預約。