快訊

京華城案延燒！前都發局長黃景茂證人轉被告 送北檢複訊

台北101觀景台登高賞月送月餅 加碼3大景點套票

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
秋日到台北101觀景台登高賞月，還有中秋月餅可一起品嘗。圖／台北101提供
秋日到台北101觀景台登高賞月，還有中秋月餅可一起品嘗。圖／台北101提供

隨著秋天到來，台北正式迎來一片秋高氣爽的迷人景色，以及最為人津津樂道的中秋團圓佳節。在此時節除了能夠一覽大台北的浪漫美景，更是享受台北101精彩活動的好時機，趕緊來看看台北101在這個秋天為您準備了哪些獨特的旅遊體驗吧！

歡慶中秋節，9月13日至17日，每天18～21點購票兩張登台北101觀景點，就送台北101中秋月餅一顆（口味隨機出貨，限量贈送），不僅可以到台北101秘境花園觀景台賞月與看夜景，還能品嘗月餅，感受濃濃的過節氛圍，馬上立即購票。

101攜手三大熱門景點　套票一次玩

到台北101不僅能登高賞景色，更攜手臺北市立動物園貓空纜車及圓山大飯店，推出全新的年度景點暢遊優惠套票。能與家人好友一起觀賞動物，也能乘坐纜車用不同角度欣賞美景，甚至探索深具歷史意義的圓山密道。

台北101秘境花園觀景台與臺北市立動物園的套票，可以先到台北101觀景台俯瞰整個台北市區，之後前往臺北市立動物園，一起近距離觀察動物，學習保育知識，國人暢遊僅要468元，外籍旅客為630元。

台北101秘境花園觀景台與貓空纜車一日暢遊套票中，同樣可以從登高101角度欣賞台北美景，再前往貓空搭乘纜車，穿梭在自然景觀，用不同角度欣賞綠意盎然的山林風光，可在貓空站下車探索茶園與咖啡館，且一天內可以無限次搭乘貓空纜車，國人套票為620元，外籍旅客為800元。

另一個圓山東密道搭配台北101秘境花園觀景台的套票，不僅能登上台北101觀景台，欣賞城市多樣化風景，最特別是能到圓山大飯店探索神秘的東密道，建立於1970年代，全長全長67公尺，擁有84個階梯，首次對外開放，能深入了解密道的歷史和建造秘辛，是場獨特的體驗，相關套票中，國人全票1,320元，兒童票750元；外籍旅客全票1,500元，兒童990元，馬上線上預約。

台北101觀景台與台北三大熱門景點，推出相關套票。圖／台北101提供
台北101觀景台與台北三大熱門景點，推出相關套票。圖／台北101提供
台北101推出中秋月餅。圖／台北101提供
台北101推出中秋月餅。圖／台北101提供

中秋節 動物園 台北101 月餅 貓空纜車

延伸閱讀

「熱量炸彈」月餅熱量一次看 「這類型」吃1顆超慢跑至少2小時

中秋烤肉團圓身體也變圓？烤肉月餅熱量高 營養師揭3招健康要訣

哪種月餅最頂？網推小時候這一經典品牌 過來人回味：夢幻逸品

賈永婕上任101董座擠破百記者 「發言驚人」主管們捏一把冷汗？

相關新聞

重返北車商圈！誠品站前店今試營運 這8大美食將進駐

誠品生活（2926）重返台北車站商圈！誠品生活與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」13日登場試營運，位於忠孝西路「諾...

台北101觀景台登高賞月送月餅 加碼3大景點套票

隨著秋天到來，台北正式迎來一片秋高氣爽的迷人景色，以及最為人津津樂道的中秋團圓佳節。在此時節除了能夠一覽大台北的浪漫美景...

全聯「隔日達」預購iPhone 16全系列 最高回饋3500元

蘋果全新iPhone 16系列今晚8點開放預購，想要搶首波入手新機，可得拼手速下單！全聯「隔日達」也加入這波預購行列，9...

路易莎推全新「活力滿點早餐派對」 8種風味套餐65元起

路易莎咖啡今（13日）起推出全新「活力滿點早餐派對」，每日11:00前供應8種風味主餐，包含麥香玉米蛋磚壓、紅麴蔓越莓貝...

6大酒店微醺美食匯串！「萬豪旅享家」推不斷電夜生活

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】旅行，夜生活也要妙麗非常。「萬豪旅享家」特別精選6間位於台北、桃園、台中與台南的特色酒店，製作台灣酒店微醺美食巡禮指南，邀請旅客從盡興狂歡到醉後無縫接軌舒眠時光，享受無與倫比的住宿體驗。

肩背、手提皆時尚！行李箱之王RIMOWA推全新包袋系列

奢華行李箱品牌RIMOWA以其傳奇精湛的工藝精神，即日起推出全新包袋系列The Original Bag。顛覆傳統包袋的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。