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果陀劇場「穿越門中門」 9月28日起台中歌劇院演出

中央社／ 台中13日電

果陀劇場推出的舞台劇「穿越門中門」，將於28日及29日在台中國家歌劇院演出，劇中演員黃嘉千與盧以恩今天到台中市出席宣傳活動，邀請大家來看戲。

果陀劇場翻轉未來的驚悚喜劇「穿越門中門」，從台北穿越到台南演出後，將於教師節當天28日及29日穿越到台中國家歌劇院，與觀眾一起度過青龍年倒數兩場的演出。

果陀劇場表示，「穿越門中門」改編自英國傳奇喜劇大師艾倫．艾克鵬（Alan Ayckbourn）驚喜之作，透過3名女性與一道看似不起眼卻至關重要的飯店連通門，串起懸疑又爆笑的時光之旅。

果陀劇場下午在台中廣三SOGO百貨18樓影城舉行宣傳活動，邀請劇中演員黃嘉千與盧以恩前來，提起兩人這次的合作，黃嘉千說，劇情中飾波波的盧以恩，因為被追殺情緒不穩，她飾演的瑞蓮為了幫波波安定情緒，教波波把頭壓到兩腿中間深呼吸。

黃嘉千表示，沒想到後來瑞蓮自己也緊張起來，波波居然一手把她的頭壓下去，讓她感覺自己在完全沒有防備的情況下被「巴頭」，有種被冒犯的感覺。此話一出，讓一旁的盧以恩直冒冷汗，但其實兩人都很沉浸在劇情當中，演技精準到位。

曾榮獲金鐘獎新進演員獎的盧以恩，在10歲時因演出果陀劇場舞台劇「再見女郎」而愛上表演，她特別提到「穿越門中門」的導演梁志民其實也是她的戲劇啟蒙恩師，感謝梁志民給予機會，讓她可以一路堅持做自己熱愛的事情。

黃嘉千與盧以恩歡迎大家來看戲，「穿越門中門」全劇有著步步驚魂的懸疑，節奏緊湊，笑料一流，所有的轉折都經過精心鋪排，加上6名演員們精湛的演技，保證高潮迭起絕無冷場。

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