林鐵禮賓列車10月29日啟航 持紀念車票鐵道迷搭乘

阿里山林鐵及文資處10月起規劃開行禮賓列車上阿里山，讓當初購買「未來車票」及「3年5票」車票的鐵道迷優先搭乘限定車次。首梯次10月29日開行，9月30日起網路預約。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天告訴中央社記者，林鐵及文資處於108年12月間舉辦107週年慶活動，特別發售「紀念車票禮盒」，其中107組內含「預約未來」紀念車票，當初就約定林鐵全線通車後，只要持有紀念車票，即可優先搭乘禮賓限定車次。

周恆凱指出，林鐵自109年12月起推出「3年5票」紀念車票，並於今年7月6日林鐵全線通車，林鐵及文資處推出「3年5票」最終票「奮起湖－阿里山」區間，只要完整集滿5張車票，可見背面的林鐵全線圖，不僅深具保存價值，更可搭乘禮賓列車。

周恆凱表示，林鐵禮賓限定車次，將開行嘉義至阿里山段上行及下行共計8梯次，每梯次限額100人，開行日期為今年10月29日、11月13日、12月17日，以及明年1月15日。

10月29日首梯次禮賓列車，自9月30日上午10時至10月15日開放持有「未來車票」及「3年5票」紀念車票者預約報名，一律採網路預約報名。

周恆凱說，禮賓列車採用中興號車廂，將行經42號隧道採慢行通過，讓民眾見證新舊隧道及隧道東、西洞口原貌，沿途停靠第一分道，供民眾下車拍照紀念。林鐵及文資處也會準備奮起湖特色便當。

阿里山林鐵及文資處表示，遊程細節及搭乘規則可上阿里山林鐵及文資處官網或臉書（Facebook）粉絲團查詢。