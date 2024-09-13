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全聯「隔日達」預購iPhone 16全系列 最高回饋3500元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 16系列全聯「隔日達」9月13日晚上8點同步開放預購。圖／全聯福利中心提供
iPhone 16系列全聯「隔日達」9月13日晚上8點同步開放預購。圖／全聯福利中心提供

蘋果全新iPhone 16系列今晚8點開放預購，想要搶首波入手新機，可得拼手速下單！全聯「隔日達」也加入這波預購行列，9月13日晚上8點起，只要使用「全支付」結帳，凡購買iPhone 16系列機款，滿20,000元加碼贈500全點及15,000福利點（等同於現金2,000元），滿40,000元加碼贈500全點及30,000福利點（等同於現金3,500元）。也就是說，買iPhone 16系列512GB，或是iPhone 16 Pro系列256GB以上，或是iPhone 16 Pro Max全部規格，就能夠將3,500元回饋拿好拿滿。

若使用PX Pay結帳購買iPhone 16系列機款，滿20,000元加碼贈10,000福利點（等同於現金1,000元），滿40,000元加碼贈20,000福利點（等同於現金2,000元），各門檻優惠不累贈，每會員卡限回饋1次。全聯實體門市則將於9月20日起開放預購，於部分門市陸續開放登記，10月份周末預計搭配滿千折百活動，線上、線下換機都很划算。

今晚搶預購iPhone 16，全聯隔日達最多省3,500元。圖／全聯福利中心提供
今晚搶預購iPhone 16，全聯隔日達最多省3,500元。圖／全聯福利中心提供

256GB iPhone 16 全聯 門檻

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