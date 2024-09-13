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路易莎推全新「活力滿點早餐派對」 8種風味套餐65元起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
路易莎推出全新「活力滿點早餐派對」，8種風味套餐65元起。圖/路易莎提供
路易莎推出全新「活力滿點早餐派對」，8種風味套餐65元起。圖/路易莎提供

路易莎咖啡今（13日）起推出全新「活力滿點早餐派對」，每日11:00前供應8種風味主餐，包含麥香玉米蛋磚壓、紅麴蔓越莓貝果、鮪魚歐姆蛋堡、火腿起司瑪芬堡、青醬野菇口袋歐姆蛋、培根歐姆蛋米堡、麥香豬肉磚壓和法式打拋豬磚壓，套餐65元起，皆附中杯錫蘭紅茶，升級美式咖啡加價15元、升級拿鐵咖啡加價30元。

此次新菜單，來自路易莎咖啡創辦人黃銘賢的私房菜單，他也首次扮演起「黃師傅」，親自參與重新調配，加料不加價。業者表示，早餐是業績最高峰的黃金段，佔全體營收超過三成，此次推出8種風味的全新早餐派對組合，正是企圖再創營收新高的「秘密武器」。

其中，「麥香玉米蛋磚壓」用吐司夾入玉米、歐姆蛋與牽絲乳酪絲，高溫熱壓後創造獨特外脆內軟的迷人口感。「紅麴蔓越莓貝果 」吃得到微酸的蔓越莓果乾 ，混合使用法國T55冠軍比賽專用粉，讓麥香更濃郁，口感也更扎實。「鮪魚歐姆蛋堡 」採用軟Q漢堡夾著滑嫩飽足歐姆蛋，鋪滿營養豐富的鮪魚，兼顧營養均衡。「火腿起司蛋瑪芬堡」則化身早晨新歡「輕」選。

「青醬野菇口袋歐姆蛋」中酥脆的墨西哥餅皮，融合了新鮮羅勒的芳香和蕈菇的鮮味，再加上迷人牽絲乳酪，絕對是起司控的首選。「培根歐姆蛋米堡」嚴選台灣在地好米，模擬傳統炊蒸技法的彈牙炊米堡，夾入培根、歐姆蛋與濃郁起司片，是喜愛米食的滿足之選。

至於「麥香豬肉磚壓 」，則是吐司夾入豬肉排和牽絲乳酪絲，高溫熱壓後創造獨特外脆內軟的迷人口感，大口咬下享受吃肉的快感。「法式打拋豬磚壓 」選用浸泡吸滿牛奶蛋液的吐司，加入辛辣奔放的打拋豬和牽絲乳酪絲，洋溢濃濃泰國氣息。

創辦人變身「黃師傅」，分享美味私房菜單。圖/路易莎提供
創辦人變身「黃師傅」，分享美味私房菜單。圖/路易莎提供

早餐 路易莎

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