誠品書店重返台北車站商圈 站前店結合商場與餐飲
誠品生活宣布，站前店今天試營運，集結誠品書店、商場與8大餐飲品牌；這也是誠品繼2020年自台北車站捷運店撤出書店，2023年首季撤出台北車站K區地下街後，誠品書店再度重返台北車站商圈。
誠品生活發布新聞稿宣布，「誠品生活站前店」重返台北車站商圈，與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」於今天試營運，地點位於忠孝西路「諾貝爾廣場」地下一樓，與捷運台北車站地下街M6出口步行距離約30秒。
誠品表示，誠品生活站前店位於大量學生與上班族川流不息的台北車站商圈，藏書量也與過往相當，並集結8大台日餐飲品牌，站前書店也規劃小型展演空間。
誠品董事長吳旻潔先前曾在股東會中透露，誠品會在9月於忠孝西路開出約800坪空間的中型店，其中有誠品書店和餐飲等複合空間，房東為諾貝爾醫療集團，將為誠品帶來不無小補的利潤。
因疫情造成經營上困境，誠品在2023年首季撤出台北車站K區地下街，2020年則調整位於台北車站以南、忠孝西路下層B1商區的台北車站捷運店，僅保留商場部分。
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