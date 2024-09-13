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6大酒店微醺美食匯串！「萬豪旅享家」推不斷電夜生活

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北萬豪酒店「INGE’S Bar & Grill」榮獲50 Best Discovery推薦酒吧，坐擁270度絕美景緻，以多款獨特原創風味調酒聞名。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北萬豪酒店「INGE’S Bar & Grill」榮獲50 Best Discovery推薦酒吧，坐擁270度絕美景緻，以多款獨特原創風味調酒聞名。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

旅行，夜生活也要妙麗非常。「萬豪旅享家」特別精選6間位於台北、桃園、台中與台南的特色酒店，製作台灣酒店微醺美食巡禮指南，邀請旅客從盡興狂歡到醉後無縫接軌舒眠時光，享受無與倫比的住宿體驗。

「夜生活」已成為現代人紓緩日常壓力的重要解方，根據英國知名文化刊物《Time Out》發布的全球2024年「夜生活」最佳城市排行，台北憑藉豐富多元的夜店、夜市等選擇，滿足各年齡層需求，榮獲亞洲第2名亮眼成績。台灣夜生活文化也發展出各具特色的城市風貌，「美食」和「酒水」更是點亮歡快夜晚的關鍵元素。

位居台北W飯店10樓的「WOOBAR」，擁有白天與夜晚兩種截然不同的風情，9月16日至9月30日推出期間限定「Negroni Week」活動，販售以Negroni經典調酒為基底、加入調酒師巧思所研發的三款特調；即日起至10月20日，每日下午2點至5點提供採用台灣中部縣市食材、獨家設計之「WOOTEI」下午茶套餐，內含三杯調酒，提供賓客經典與創新完美結合的特色雞尾酒選擇。

台北萬豪酒店20樓的「INGE’S Bar & Grill」，坐擁270度絕美景致，可飽覽台北101、松山機場飛機起降等河畔千萬美景，也是連續4年榮獲世界級餐飲評鑑50 Best Discovery之推薦酒吧。除了特調烈酒與多款原創風味調酒，酒藏總數超過500款收藏更為一大特點，其中包含絕版稀有威士忌及拍賣紅酒。即日起至10月16日，每周日至周四晚間5點至6點推出「日落微醺 暢享時刻」，活動價每位999元+10%，提供特調威士忌、琴酒和精選啤酒無限暢飲。

台北國泰萬怡酒店14樓的「Drift Lounge & Bar」，擁有現代摩登設計的室內空間，及遼闊市景的戶外露台，素有城市高空角落的美名。每日晚間7點至9點無限暢飲時段提供季節主題調飲酒單，每位一小時700元+10%，兩小時加碼優惠1,200元+10%。即日起至9月30日，另首度攜手「Ableforth's」，以「夜市」為主題，將Ableforth's Bathtub Gin浴缸琴酒及Ableforth's Rumbullion Rum探索者蘭姆酒為基底，創造數款風味特調，品酩如夜市小吃、飲料等風味，打造星空下的夜花園。

坐落於國際知名大溪高爾夫球場旁的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，遠離世俗塵囂喧擾，每日晚間提供專屬Happy Hour無限暢飲服務，讓旅人們在充滿南洋風情的戶外池畔吧及山嵐綠意中享用舒心餐點、特色調飲，還可體驗聞名於世「天夢之床」帶來的酣然好眠。

位於台中豐邑MOXY酒店頂樓的「Rooftop XOXO」融合台灣檳榔攤文化為設計概念，營造80年代夜生活復古氛圍，為IG網美族朝聖熱點。近期推出「夕陽攻略SUNSET SPECIALS」活動，9月30日前於指定時段可享瓶裝調酒8折、現調雞尾酒/無酒精調酒5折優惠，每周四還有歌手駐唱，在傍晚夕陽時刻伴著黃昏渲染天際線，體驗酒精與美景皆醉人的快意時刻。

台南安平雅樂軒酒店「W XYZ Bar」位於酒店大廳，融合台南在地特色輕食、下酒菜與多款調酒，舒適座椅搭配輕柔音樂，每晚都有現場歌手駐唱表演，讓人陶醉在南台灣文化之都的慢活步調。即日起至9月30日，推出期間限定特調（380元+10%/杯），凡消費2杯特調，即贈珪藻土杯墊1個。

除了各家優惠，即日起至11月12日，凡登記參加萬豪旅享家全球推廣活動，並於11月26日前完成連續兩晚或以上的住宿，還可賺取2,000點獎勵積分。會員於9月23日前登錄官方網站購買2,000點積分或以上(上限150,000點)，即可賺取加贈積分獎勵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店南洋風情戶外池畔吧調酒。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店南洋風情戶外池畔吧調酒。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北國泰萬怡酒店Drift Lounge & Bar首度攜手「Ableforth's」，以「夜市」為主題，創造數款風味特調。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北國泰萬怡酒店Drift Lounge & Bar首度攜手「Ableforth's」，以「夜市」為主題，創造數款風味特調。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南雅樂軒酒店「W XYZ Bar」每晚有歌手駐唱，伴著輕柔音樂與限定特調，感受南台灣慢活步調。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南雅樂軒酒店「W XYZ Bar」每晚有歌手駐唱，伴著輕柔音樂與限定特調，感受南台灣慢活步調。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北W飯店WOOBAR推出期間限定「WOOTEI」下午茶套餐。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北W飯店WOOBAR推出期間限定「WOOTEI」下午茶套餐。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台中豐邑MOXY酒店「Rooftop XOXO」80年代復古氛圍下，體驗酒精與美景皆醉人的快意時刻。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台中豐邑MOXY酒店「Rooftop XOXO」80年代復古氛圍下，體驗酒精與美景皆醉人的快意時刻。圖/萬豪旅享家提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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