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肩背、手提皆時尚！行李箱之王RIMOWA推全新包袋系列

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
RIMOWA Original Bag有銀色和黑色可供選擇。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA Original Bag有銀色和黑色可供選擇。記者沈昱嘉/攝影

奢華行李箱品牌RIMOWA以其傳奇精湛的工藝精神，即日起推出全新包袋系列The Original Bag。顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感，也為品牌開啟了全新篇章。

RIMOWA Original Bag工藝與優雅融為一體，將品牌標誌性的Original系列行李箱以等比例縮小，保有其經典溝槽、堅固的特色，且擁有線條流暢的時尚外觀，完美的框架點綴著圓潤的邊角，以及優雅的腳墊，都在向品牌的經典設計致敬。

這款輕便的鋁製硬殼包袋，工藝程序更為複雜，兩百多個零件皆為手工打造、德國製造。與該款行李箱最大的不同，在於皮革手把由鋁製框架加固，確保其耐用性和輕鬆手持的便攜性，而可拆卸及調節長短以變換背法的織帶，也做了優化設計，承重力更佳，綴以座標及品牌LOGO，10月下旬還將推出撞色背帶，值得粉絲期待。

此外，包袋也採用了RIMOWA首創的按扣設計，方便開闔，便於拿取隨身小物。包袋的內部也同樣展現品牌關注細節與創新精神，例如採用義大利製皮革打造收納空間，配有寬敞的隔層、拉鍊口袋和存放信用卡的間隔。每只包袋也都編有序號，資料溯源一目瞭然。

RIMOWA Original Bag以經典的設計結合多功能性的巧思，可自在融入從早到晚的所有搭配需求。新品有銀色和黑色可供選擇，展現低調優雅的精緻感，無論休閒或正式場合都可輕鬆轉換、融入任何穿搭造型。

歡慶Original Bag首次亮相，RIMOWA和廣告公司Anomaly同步推出全新形象廣告。由電影製片人Jordan Hemingway執導、Louise和Maria Thornfeldt拍攝，影片講述四位國際名人的故事，包括超模劉雯Liu Wen、饒舌歌手Central Cee、記者兼創意總監IB Kamara和攝影師Larissa Hofmann。在The Strokes樂團《Last Nite》的配樂下，展開24小時的旅程。

RIMOWA執行長Hugues Bonnet-Masimbert表示，「RIMOWA Original Bag的發布標誌著我們歷史的新篇章，並將成為您在各種生活風格和旅程中不可或缺的伴侶。」他也強調，「這是一款充滿細節與展現多樣功能的包袋，完美體現了RIMOWA聞名的創新精神和精湛工藝。」

全新RIMOWA Original Bag建議零售價71,200元，即日起於RIMOWA BELLAVITA旗艦店、SOGO台北忠孝館專門店、台中大遠百專門店獨家限量發售。

●期間限定/台北城市天際線行李吊牌燙印服務

新品上市，RIMOWA特別推出為期兩周限定的「台北城市天際線行李吊牌燙印服務」。以第一條串連台北城市脈動的捷運文湖線，與飽覽城市風光的台北101與象山群像，加上與世界接軌的台北大巨蛋，以近30年的風華與記憶打造最美台北城市天際線。在陪伴旅行愛好者創造美好旅行回憶的同時，也傳遞出RIMOWA最別緻且在地化的祝福。

即日起，凡至全台RIMOWA專門店購買任一系列行李箱或皮革行李吊牌，即可體驗台北城市天際線行李吊牌燙印服務，期間限定。

記者兼創意總監IB Kamara為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
記者兼創意總監IB Kamara為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
RIMOWA全新包袋系列「THE ORIGINAL BAG」，顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA全新包袋系列「THE ORIGINAL BAG」，顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA全新包袋系列「THE ORIGINAL BAG」，顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA全新包袋系列「THE ORIGINAL BAG」，顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感。記者沈昱嘉/攝影
超模劉雯Liu Wen為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
超模劉雯Liu Wen為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
揹帶採優化設計，承重力更佳。。圖/RIMOWA提供
揹帶採優化設計，承重力更佳。。圖/RIMOWA提供
RIMOWA全新包袋系列「THE ORIGINAL BAG」，顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA全新包袋系列「THE ORIGINAL BAG」，顛覆傳統包袋的創新設計，以跨越性別的中性包袋、可肩背、手提或變身斜跨包，充滿獨特的時尚感。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA Original Bag工藝與優雅融為一體，將品牌標誌性的Original系列行李箱以等比例縮小，所有細節都在向品牌的經典設計致敬。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA Original Bag工藝與優雅融為一體，將品牌標誌性的Original系列行李箱以等比例縮小，所有細節都在向品牌的經典設計致敬。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA Original Bag有銀色和黑色可供選擇。圖/RIMOWA提供
RIMOWA Original Bag有銀色和黑色可供選擇。圖/RIMOWA提供
攝影師Larissa Hofmann為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
攝影師Larissa Hofmann為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
RIMOWA Original Bag工藝與優雅融為一體，將品牌標誌性的Original系列行李箱以等比例縮小，所有細節都在向品牌的經典設計致敬。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA Original Bag工藝與優雅融為一體，將品牌標誌性的Original系列行李箱以等比例縮小，所有細節都在向品牌的經典設計致敬。記者沈昱嘉/攝影
RIMOWA即起推出為期兩周限定的「台北城市天際線行李吊牌燙印服務」。圖/RIMOWA提供
RIMOWA即起推出為期兩周限定的「台北城市天際線行李吊牌燙印服務」。圖/RIMOWA提供
皮革隔層結合多功能性的巧思。記者沈昱嘉/攝影
皮革隔層結合多功能性的巧思。記者沈昱嘉/攝影
全新RIMOWA Original Bag建議零售價71,200元。圖/RIMOWA提供
全新RIMOWA Original Bag建議零售價71,200元。圖/RIMOWA提供
饒舌歌手Central Cee為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供
饒舌歌手Central Cee為RIMOWA拍攝全新形象廣告。圖/RIMOWA提供

品牌 行李箱

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