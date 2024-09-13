皇家禮炮攜手設計新銳 打造「21年新奢時尚系列第3代」

皇家禮炮致力於將威士忌頂級調和工藝與新奢時尚美學帶入日常生活，過去兩度攜手英國時裝設計鬼才Richard Quinn，打造「皇家禮炮新奢時尚系列第一代與第二代」。今年皇家禮炮首度攜手英國新銳設計師Harris Reed，推出21年新奢時尚系列第三代，為時尚愛好者帶來耳目一新的跨界合作新面貌。

世界矚目的英國設計新星Harris Reed ，日前受邀成為聞名全球的葛萊美歌手Harry Styles巡迴演唱會造型御用設計師，亦曾為Beyoncé打造登上英國Vogue雜誌封面的專屬時裝。承襲皇家禮炮新奢時尚系列「前衛新銳」的核心價值，Harris Reed將半高級訂製（Demi-couture） 的時裝工藝美學，注入全新的皇家禮炮21年「新奢時尚系列第三代」當中。

Harris Reed轉化傳統的「皇冠」與「皇室」概念，為皇家禮炮於1953年為慶祝伊莉莎白二世登基而誕生的深厚歷史底蘊帶來新詮釋。運用強烈的色彩配置、極具辨識度的大膽羽冠元素，Harris Reed將華麗精緻的時裝設計，賦予皇室的風範與高度，呈獻出極其大膽、前衛精緻且保有優雅調性的「新奢時尚系列第三代——燦金羽冠限定版、耀紫羽冠限定版」。

在創作過程中，Harris Reed 更親訪位於蘇格蘭斯佩賽地區的核心酒廠史翠艾拉（Strathisla），與皇家禮炮首席調酒師 Sandy Hyslop在首席調酒室分享交流。Harris Reed分享他為皇家禮炮所創作的靈感來源與設計理念，Sandy則運用他40多年累積而來的精湛調和工藝，完美共創出一場時尚與威士忌調和工藝的華麗共演，以皇家禮炮標誌性的經典馥郁甜美果香為基礎，添加Harris Reed 著名的奔放華美風格，打造層次豐富多變的全新酒液。

皇家禮炮新奢時尚系列第三代蘊含豐富的高年份原酒，其中Harris Reed特別提起他的甜美童年記憶，因此皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop選用Glenburgie酒廠的美國橡木桶，藉此捕捉深邃馥郁的果香和太妃糖的風味；此外，奢選全蘇格蘭海拔最高酒廠Braeval 的雪莉桶酒液，捎來葡萄乾、深色果乾和辛香風味。最後，作為畫龍點睛的一筆，加入了於重烘烤全新美國橡木桶中過桶穀物威士忌調和，賦予酒款增添層次分明的西洋梨水果派、奶油香草軟糖等豐富香氣，如絲綢般滑順的圓潤口感，呈現出一款風味豐富而複雜，在醇厚果香中帶有烘烤木質調性，兼具甜美奔放與強勁魅力的格調之作。

在此同時，Harris Reed亦將皇家禮炮新奢時尚系列第三代的概念，轉化為全新的時裝靈感，為皇家禮炮打造出一系列半高級訂製時裝，將本次的合作推向了空前新高度。整個時裝系列以三種獨特造型呈現，搭配專屬的訂製頭飾，運用極富張力的視覺表現，同時將Harris Reed最具特色的個人風格展現得淋漓盡致，更邀請世界知名超模Erin O’Connor合作，藉由精彩絕倫的時尚形象大片演繹，為威士忌與時尚產業的跨界結合注入嶄新活力。

Harris Reed表示：「我一向致力於將創意聚焦於內在的深層意涵，在與皇家禮炮的合作過程中，我深受英國皇室底蘊及彼此在追求極致工藝上的熱忱啟發，這激發了我的創作靈感火花。奢華對我來說，是值得珍藏與鑑賞的體驗，這是我的榮幸，能將這款獨一無二的時尚臻釀帶給世人，成為引領全球品鑑與分享的話題。」

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